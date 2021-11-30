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新股雲音樂9899周四上市　即睇買賣策略

股市 12:21 2021/11/30

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由網易分拆上市的雲音樂 （09899） 新股IPO上周五中午截止認購，孖展已超額認購逾5倍。新變種病毒Omicron來襲拖累大市氣氛，抽到雲音樂IPO的投資者現市況應否持貨？上市初期有何要留意？想短炒有甚麼指標可參考？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？*【按此－附time code】

Time code：
00：00 - 市場焦點速覽　變種病毒帶動藥股
00：45 - 美股外圍市況速報　美國不封城利美股向上
02：17 - Omicron對環球資本市場影響有幾大？
03：27 - 市場對Omicron恐慌情緒與去年3月有分別
04：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路
05：52 - 恒指失守二萬四　下個支持位在哪
08：35 - 疫苗股怎樣揀？談康希諾生物 （06185） 、騰盛博藥 （02137）
15：17 - 新股雲音樂 （09899） 本周四上市買賣策略
17：16 - 七隻新股招股　哪隻會跑出
20：01 - 香港科技探索 （01137） 發盈警股價急插兩成
25：00 - 港股早段市況速報
25：28 - ET個股推介：中國電力 （02380）
27：15 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 90元有貨，繼續持有或止蝕？
28：58 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 、藥明生物 （02269） 哪隻最受惠
30：57 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 有沒有機會突130元？ 本身121元有貨， 止賺定加注好？
32：56 - 觀眾問股：李寧 （02331） 短期可博反彈嗎？
35：23 - 觀眾問股：國藥 （01099） 前景點睇？為何未可乘藥業股升？持貨應減持？
37：30 - 觀眾問股：億和 （00838） 有機會重上2元水平？
38：59 - 觀眾問股：領展 （00823） 72.4買入要止蝕嗎？
40：13 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 似雙頂走勢？甚麼價位可買入？
42：26 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 平均買入價39元應如何部署？
43：35 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 37元買入應如何部署？
45：22 - 太陽城 （01383） 、凱升 （00102） 復牌　周焯華辭任主席職務
46：23 - 觀眾問股：濠賭股前景點睇？
47：27 - 濠賭股表現個別發展　銀娛 （00027） vs 金沙 （01928） vs 美高梅 （02282）
49：19 - 濠賭股現時仍值得買？中綫可憧憬通關利好
50：22 - 恒指早段市況速覽　
52：44 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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