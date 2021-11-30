暉致關顧非傳染性疾病 伴你踏上長健人生

▲ 陳羽微表示，市民於患病初期，及早診斷、適切治療、與病共存，可以減低併發症的風險，建立優質健康的生活。

人口老化問題嚴重、生活和工作壓力影響整體健康，促使大眾對健康議題更為關注。在香港剛剛成立一年的暉致（Viatris）是一間全新的醫療藥業公司，結合了輝瑞普強（Pfizer Upjohn）值得信賴的標誌性品牌及邁蘭（Mylan）廣泛及多元化的產品組合，提供多項主要治療非傳染性疾病及營養補充領域的產品，再配合幹勁活力的團隊，為香港市場注入嶄新的醫藥理念，致力推動港人可以活得更健康、更精彩。

暉致是由輝瑞普強與邁蘭合併而成的新公司，於2020年11月16日在香港及全球同一時間成立，融合前兩間公司的科研、生產及專業銷售的強大優勢，為超過165個國家和地區的患者提供優質藥物，旗下產品涵蓋主要醫療領域的1,400多種藥物，包括全球知名處方藥及營養補充品。

暉致醫療管理有限公司香港區總經理陳羽微表示，Viatris源自拉丁文，解作「三個主要道路」，發展方向重點為可及性、領導性及合作夥伴，旨在透過三大徑途，包括藥品的可及性，為世界各地患者提供值得信賴的高品質藥物；繼承前兩間公司在醫療領域的領導優勢，善用各方面的專業能力，促進可持續性的營運及創新解決方案；將市民與產品和服務相連結，改善患者健康，建立信任達至合作夥伴的關係，長遠協助全世界的人在生命每個階段生活得更加健康。

創新營運模式 關顧大眾需要

陳羽微認為：「雖然暉致成立只得一年，屬於年輕品牌，但在人才、產品和管理都有分量、有質量，當中經營的六大產品，都是耳熟能詳的處方藥及營養補充劑，無論在質量、來源、產地、生產過程、前綫銷售及市場推廣都承傳前公司的精神，延續發揮新公司的理念，擁有良好的資產並配合嶄新的營運模式。」她強調，暉致是一間優質製藥公司，會行多一步跳出框框，具靈活彈性地加強市民對藥物和疾病的認知，更努力提供醫藥資訊及具質量的產品供市民選擇，讓他們及早預防疾病，確保長健人生。

暉致旗下擁有多個家喻戶曉的優質藥物品牌，主要環繞心腦血管、精神健康、痛症管理、關節保健、男士健康等多個領域。藥品涵蓋範圍廣闊，由原材料到製作、包裝、推出市面及售後服務，全部系統化處理，務求達至最佳的質量和安全性，全面照顧由輕微至嚴重病患的需要。

接受適切治療 學習與病同行

暉致在香港的市場定位以非傳染性疾病（Non-Communicable Diseases, NCDs）為主。陳羽微解釋：「早前衞生署的資料提到，香港首三種致命疾病分別是癌症、肺炎及心血管疾病，表示非傳染性疾病是未來流行病學潛在風險高的疾病。如果今天不積極應對和處理，不排除將來會為政府和公營醫療體系帶來沉重的負擔，所以我們有責任向市民教育正確的藥物資訊，讓患者了解長期食藥並非『藥煲』。當你認知某種疾病，確診後要學習面對和接受，只要認識藥物有長遠的科研實證，具品質和安全性，理應採取食藥共存的心態，毋須過份擔心。」

暉致的理念是「藥以致善」，是源自老子《道德經》中的學說，表示該公司文化猶如水的特性，好像水的「柔」，具靈活彈性及滋潤萬物而不爭。陳羽微指出：「人類科技發展一日千里，生活環境每天不同，公司不可以原地踏步，墨守成規，不可能採用固有模式，這樣只會無法與時並進配合發展。我們並非只是一間商營機構，各同事都有一份使命感。正如衞生署早年公布『邁向2025香港非傳染病防控策略及行動計劃』，指出今天要採取行動正視非傳染性疾病，否則無法減低未來面對的風險。其實最困難是教育市民大眾認知非傳染性疾病，首先他們不要諱疾忌醫，應選擇適切的藥物治療，做好預防減少日後出現的併發症。」

肩負藥療輔導 宣揚正確資訊

暉致作為藥業機構關注環保發展，在環境、社會及管治（ESG）方面投放許多資源。在環境方面，全球性加強發展環保和水資源項目，本地就強化節能減排措施，鼓勵員工使用陶瓷水杯，減低使用即棄紙杯和膠樽。在社會上，暉致作為醫療體系的持份者，肩負的使命是透過提供優質的藥物及營養補充品，陪伴不同年齡層的市民活出健康人生。

陳羽微認為，最具挑戰性是「慈善、大眾」和「病人」三大方面。「暉致為加強公眾認知疾病，特別為病人成立V-Club平台，市民可下載手機應用程式，從而購買藥物或認識健康資訊。我們希望協助市民在人生路程中以積極心態自我管理健康，因此在手機程式推廣健康教育，不定期邀請醫生、藥劑師、營養師講解正確的醫學及藥物資訊，透過舉辦健康講座和藥物諮詢小組，指導會員正確使用藥物。」與此同時，今年6月暉致更開始在報章設立專欄「若善健談」，邀請非醫療背景的作者撰寫文章，從非專業人士角度出發，摒棄醫護人員的專業用詞，以大眾視野闡述市民如何面對疾病、怎樣看待醫藥問題等，引發大眾共鳴。

以心為心發放「正能量」文化

暉致現時香港區約有100人，一直重視人才培訓和發展。為增加員工對公司的歸屬感，暉致打破傳統藥廠的冰冷感覺，在環境設計和規劃布局方面採用暖色色調，讓員工在開心、安全、真誠的環境下工作，凝聚團隊精神。談到人才管理方面，陳羽微表示：「每星期公司會抽半小時進行員工聚會，使他們了解和認同公司理念，分享個人看法和生活點滴，培養真誠態度，發放正能量，貫徹公司關顧別人的文化。同時，亦會向生日的同事送上小禮物以茲鼓勵，並以心為心經常打氣，讓他們在愉快工作環境下工作，令做事效率事半功倍。」

另外，暉致為吸納更多年青人加入藥業行列，每年會為多間大學的學生提供實習計劃，推動學生參與項目策劃，從而了解藥業的營運狀況和流程。同時，亦計劃為退役運動員提供就業培訓機會，協助他們重投商業社會繼續出力，也為公司的創新思維注入新動力。另一方面，陳羽微指公司會採用軟性技巧，藉着醫藥領域的網絡，配合不同病人組織而構思特定的醫護主題項目，例如為聖約翰救傷隊舉辦急救講座，以及與Mr Men Little Miss合作，以多個疾病如心血管病為主題，創作童書，向兒童灌輸健康教育之餘，也推動長輩和父母陪伴閱讀，一起增進健康知識，長健人生。

▲ 成立短短一年，暉致不論在產品、品牌、企業社會責任的實踐均獲社會、機構認可。

暉致領導人物 帶領健康快車

陳羽微身為暉致（香港區）藥廠的領導人物，既是藥劑師又是母親，工作忙碌，表示平日喜歡做運動、行山、唱歌，可以紓緩工作壓力。當面對不開心的事情，會以正面態度面對，跌倒再爬起，抖擻精神再努力！該公司為配合藥品的規管，嚴格管制廣告內容外，亦以創新手法推廣健康。

陳羽微為增加市民對暉致的認識，透過參加平面廣告、在綫視頻、展覽活動，加強與大眾溝通的同時，亦以創新手法連接社區和群眾，發動一輛「健康快車」遊走港九新界每個角落，以嶄新手法宣揚健康理念，沒有任何藥品廣告。「健康快車」上的專業團隊會提供健康諮詢，並為居民進行健康篩查。包括血糖、血脂、血壓、眼壓測試及骨質疏鬆等檢測，讓市民大眾認知非傳染性疾病的情況，進行面對、接受、認同與疾病共存，從而採用適切的藥物改善健康，達至長健人生。

▲ 暉致派出「健康快車」，由專業團隊為全港各區居民提供健康諮詢和健康篩查，貼地宣揚健康理念。

暉致中文名由來

暉致的中文名字意思特別，「暉」代表到來的「晨光和希望」，公司希望將你和我都打造成合作夥伴，協助不同年齡層的市民活得健康。暉致的理念是「藥以致善」，價值觀是利用擅長的醫藥領域，配合嶄新的醫療管理，不僅從事藥物銷售，還關顧社區，摯誠陪伴香港人長健人生的使命。暉致的口號更充滿禪味——「暉若善，長健致」，代表企業以擅長的醫藥領域，陪伴港人走過健康人生每段路。

公司的「暉」字由香港人設計，造型具氣勢、美感和正面，左邊部首的「日」字，中間黃色i代表innovation創作，表示新公司在營運方面灌注創新思維。至於公司的標誌是3個風葉圍住地球轉動，3個風葉的意思是可及性、領導性及合作夥伴，表示公司在營運、管理和夥伴關係等各方面都具領導地位，期望你和我如同忠實夥伴，無論身處地球任何位置，也不論什麼性別、種族、年齡和收入，都可以選擇適合自己的藥物。

▲ 暉致將公司名稱融入口號，更邀請員工一起拍攝及創作宣傳廣告。