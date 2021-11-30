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【Meta】恐造成市場壟斷　Meta收購動畫搜尋平台Giphy申請被駁回　

科技 11:54 2021/11/30

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Facebook母企Meta曾宣布收購動畫搜尋平台Giphy，惟近日報道指，英國競爭及市場管理局（CMA）決定駁回Meta的收購計劃申請。

早於本年5月份，Facebook母企Meta曾宣布收購動畫搜尋平台Giphy。惟近日最新報道指，英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）進行反壟斷調查後，決定駁回Meta的收購計劃申請。

<<【網絡服務】歐洲11間電訊商聯署　要求美國大型科企分擔網絡建設成本

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Giphy於2013年成立，為一間專門提供GIF動畫搜尋的公司。外媒報道指，CMA將在未來數日內撤回Meta提交的Giphy收購交易。該機構指，Meta收購Giphy的行為或會造成市場壟斷。現時大部分與Facebook競爭的社交平台均有使用Giphy GIF，目前市場上除了Giphy之外，還有另一間Tenor搜尋引擎公司，而Tenor早已被Google收購。

據悉，此次為英國監管機構首次駁回大型科技公司的收購案。事實上，早在去年10月份，CMA就向Facebook處以5,050萬英鎊（約5.24億港元）罰款，原因是該企一直沒有提供收購Giphy的相關訊息。

責任編輯：李寶如

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