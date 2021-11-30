恒指創一年低　下個支持位在哪？

新變種病毒Omicron引發全球市場恐慌，外圍股市受新一波疫情震盪，早前悶局的港股亦再受衝擊，今早低開69點，恒指早段更一度跌穿年內低位（23681點），再創新低見23503點，恒指下一個支持位在哪？如疫情再惡化，港股會再跌？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析恒指走勢，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？*【按此－附time code】

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00：00 - 市場焦點速覽 變種病毒帶動藥股

00：45 - 美股外圍市況速報 美國不封城利美股向上

02：17 - Omicron對環球資本市場影響有幾大？

03：27 - 市場對Omicron恐慌情緒與去年3月有分別

04：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路

05：52 - 恒指失守二萬四 下個支持位在哪

08：35 - 疫苗股怎樣揀？談康希諾生物 （06185） 、騰盛博藥 （02137）

15：17 - 新股雲音樂 （09899） 本周四上市買賣策略

17：16 - 七隻新股招股 哪隻會跑出

20：01 - 香港科技探索 （01137） 發盈警股價急插兩成

25：00 - 港股早段市況速報

25：28 - ET個股推介：中國電力 （02380）

27：15 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 90元有貨，繼續持有或止蝕？

28：58 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 、藥明生物 （02269） 哪隻最受惠

30：57 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 有沒有機會突130元？ 本身121元有貨， 止賺定加注好？

32：56 - 觀眾問股：李寧 （02331） 短期可博反彈嗎？

35：23 - 觀眾問股：國藥 （01099） 前景點睇？為何未可乘藥業股升？持貨應減持？

37：30 - 觀眾問股：億和 （00838） 有機會重上2元水平？

38：59 - 觀眾問股：領展 （00823） 72.4買入要止蝕嗎？

40：13 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 似雙頂走勢？甚麼價位可買入？

42：26 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 平均買入價39元應如何部署？

43：35 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 37元買入應如何部署？

45：22 - 太陽城 （01383） 、凱升 （00102） 復牌 周焯華辭任主席職務

46：23 - 觀眾問股：濠賭股前景點睇？

47：27 - 濠賭股表現個別發展 銀娛 （00027） vs 金沙 （01928） vs 美高梅 （02282）

49：19 - 濠賭股現時仍值得買？中綫可憧憬通關利好

50：22 - 恒指早段市況速覽

52：44 - 財經日誌提提你