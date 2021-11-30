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【新冠疫苗】美國CDC建議 所有成年人應打第3針

環球社會熱點 11:31 2021/11/30

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最近在南非發現的新冠肺炎Omicron變種病毒引發全球加強防疫，當中包括第3針疫苗。美國疾病管制與預防中心（CDC）周一（29日）更新接種建議，指所有成年人應該接種第3針，並指出Omicron變種出現突顯接種疫苗的重要。

【Omicron變種】福西：美國用盡一切應對 封城仍太早 【下一頁】

【Omicron變種】美國暫未錄相關病例 福西：不排除病毒已傳入 【下一頁】

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，Omicron變種近日橫空出現反映疫苗﹑第3針及其他防疫措施的重要，並指美國所有成年人「應該」接種第3針疫苗。華倫斯基亦呼籲所有身體抱恙人士，應安排新冠檢測。

華倫斯基指來自南非的初步數據顯示，Omicron變種的傳染能力有上升，美國及全球的科學家現正緊急檢視現有疫苗，是否足夠保護民眾免受Omicron變種威脅。美國政府早前亦表明，當地暫未出現Omicron變種感染。

CDC早於月初已批准美國成年人接種第3針疫苗，但當時只建議50歲或以上人士應該接種，其他成年族群可自行選擇。

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責任編輯：吳漢培

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