Uber Eats宣布年底終止香港平台營運 未來專注出行平台

Uber Eats宣布，將於今年12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作，並表示未來會更專注於Uber在香港的出行平台服務，以拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場。

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Uber Eats今日（30日）宣布，與本地餐廳和送餐人員攜手為港人服務五年後，作出了艱難的決定，將於2021年12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作。在未來，Uber將會更專注於在香港的出行平台服務，全力拓展成全球最大的Uber Taxi市場，亦會繼續投放資源以創新科技融入香港的交通網絡，服務更多的乘客和司機夥伴。

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Uber Eats 平台又在聲明中強調，全賴員工、送餐人員、合作餐廳及顧客的努力和信任，才能建立為港人送上美食的外送平台，並衷心感謝各位的支持。

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責任編輯：羅浩濂