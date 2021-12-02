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【新股IPO】7隻新股齊招股　雍禾醫療續跑出、孖展超購60倍　3股今截孖展（不斷更新）

新股IPO 19:33 2021/12/02

分享：

【新股IPO】七家新股同期招股　哪一新股孖展跑出？（不斷更新）

港股新股市場沉寂數月，合共有7隻新股同時展開招股。綜合多間券商數據，雍禾醫療 （02279） 目前已經獲得超過91.8億元的孖展認購，若以公開發售部分集資1.49億元計算，超額認購60.5倍，據報國際配售部份亦已足額認購。另外，北海康成 （01228） 、凱萊英醫藥 （06821） 、固生堂 （02273） 今截孖展。順豐同城 （09699） 、康耐特光學 （02276） 以及德商產投服務 （02270） 仍在招股，部份孖展未足額，部分新股亦有抽飛情況出現。

植髮毛髮醫療服務商雍禾醫療2279入場費7979.6元【下一頁】

藥物外判開發商凱萊英醫藥6821入場費約41413元【下一頁】

新股 公開發售集資 孖展 超購倍數 截止招股日
凱萊英醫藥 （06821） 7.55億 6.7億 未足額 12月3月
北海康成 （01228） 6852萬 7285萬 已足額 12月3日
固生堂 （02273） 8085萬 9043萬 已足額 12月3日
雍禾醫療 （02279） 1.49億 91.8億 60.5倍 12月6日
順豐同城 （09699） 2.36億 4.6億 已足額 12月7日
德商產投服務 （02270） 2190萬 491萬 未足額 12月7日
康耐特光學 （02276） 7418萬 3127萬 未足額 12月9日

*貨幣：港元

微博 （09898） 周四（12月2日）截止招股，綜合券商數據指，微博孖展認購約2.7億元，未足額認購。

正在招股的新股詳情及公司簡介可看：

即時配送平台順豐同城9699入場費3628元，引淘寶中國為基石投資者【下一頁】

罕見病生物科技公司北海康成製藥1228入場費12302元，引入7基投【下一頁】

樹脂鏡片供應商康耐特光學2276每手入場費3081元【下一頁】

中醫醫療服務商固生堂2273入場費約2929元【下一頁】

西南地區物管公司德商產投服務2270入場費2949.4元【下一頁】

中概股微博9898正在招股，入場費7838.2元【下一頁】

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備* 【按此即睇】 

恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看） 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

相關文章：【新股IPO】青瓷遊戲通過上市聆訊　上半年收入增7.6倍

【新股IPO】高視醫療遞交上市申請　上半年收入增六成達5.8億

記者：梁安琪

港股 IPO 北海康成製藥（01228） 微博－SW（09898） 杭州順豐同城（09699） 凱萊英（06821） 固生堂（02273） 德商產投服務（02270） 中國概念股 生物科技

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