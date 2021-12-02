【新股IPO】7隻新股齊招股　僅雍禾醫療孖展超購40倍　3股今截孖展（不斷更新）

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美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？
港股新股市場沉寂數月，合共有7隻新股同時展開招股。綜合多間券商數據，雍禾醫療 （02279） 目前已經獲得超過62.2億元的孖展認購，若以公開發售部分集資1.49億元計算，超額認購40倍。另外，北海康成 （01228） 、凱萊英醫藥 （06821） 、固生堂 （02273） 今截孖展，三股均未足額認購，順豐同城 （09699） 、康耐特光學 （02276） 以及德商產投服務 （02270） 仍在招股，目前均未足額，部分新股有抽飛情況出現。
植髮毛髮醫療服務商雍禾醫療2279入場費7979.6元【下一頁】
藥物外判開發商凱萊英醫藥6821入場費約41413元【下一頁】
|新股
|公開發售集資
|孖展
|超購倍數
|截止招股日
|凱萊英醫藥 （06821）
|7.55億
|6億
|未足額
|12月3月
|北海康成 （01228）
|6852萬
|6453萬
|未足額
|12月3日
|固生堂 （02273）
|8085萬
|6031萬
|未足額
|12月3日
|雍禾醫療 （02279）
|1.49億
|62.2億
|40.7倍
|12月6日
|順豐同城 （09699）
|2.36億
|2.2億
|未足額
|12月7日
|德商產投服務 （02270）
|2190萬
|485萬
|未足額
|12月7日
|康耐特光學 （02276）
|7418萬
|5869萬
|未足額
|12月9日
*貨幣：港元
微博 （09898） 周四（12月2日）截止招股，綜合券商數據指，微博孖展認購約2.7億元，未足額認購。
正在招股的新股詳情及公司簡介可看：
即時配送平台順豐同城9699入場費3628元，引淘寶中國為基石投資者【下一頁】
罕見病生物科技公司北海康成製藥1228入場費12302元，引入7基投【下一頁】
樹脂鏡片供應商康耐特光學2276每手入場費3081元【下一頁】
中醫醫療服務商固生堂2273入場費約2929元【下一頁】
西南地區物管公司德商產投服務2270入場費2949.4元【下一頁】
中概股微博9898正在招股，入場費7838.2元【下一頁】
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記者：梁安琪