【新股IPO】4隻新股招股　雍禾醫療今截孖展、孖展超購63倍　國際配售提早一日截飛（不斷更新）

▲ 【新股IPO】七家新股同期招股 哪一新股孖展跑出？（不斷更新）

港股新股市場沉寂數月，合共有4隻新股同時展開招股，以雍禾醫療 （02279） 表現最好。綜合多間券商數據，雍禾醫療目前已經獲得超過95.8億元的孖展認購，若以公開發售部分集資1.49億元計算，超額認購63.2倍，據報國際配售部份亦已足額認購，將提前一日至周五截飛。另外，順豐同城 （09699） 孖展超購1倍，康耐特光學 （02276） 以及德商產投服務 （02270） 則未足額。

植髮毛髮醫療服務商雍禾醫療2279入場費7979.6元【下一頁】

藥物外判開發商凱萊英醫藥6821入場費約41413元【下一頁】

新股 公開發售集資 孖展 超購倍數 截止招股日 雍禾醫療 （02279） 1.49億 95.8億 63.2倍 12月6日 順豐同城 （09699） 2.36億 5.2億 1.2倍 12月7日 德商產投服務 （02270） 2190萬 603萬 未足額 12月7日 康耐特光學 （02276） 7418萬 3371萬 未足額 12月9日

*貨幣：港元

北海康成 （01228） 、凱萊英醫藥 （06821） 、固生堂 （02273） 於周五截止招股。微博 （09898） 周四（12月2日）截止招股，綜合券商數據指，微博孖展認購約2.7億元，未足額認購。

正在招股的新股詳情及公司簡介可看：

即時配送平台順豐同城9699入場費3628元，引淘寶中國為基石投資者【下一頁】

罕見病生物科技公司北海康成製藥1228入場費12302元，引入7基投【下一頁】

樹脂鏡片供應商康耐特光學2276每手入場費3081元【下一頁】

中醫醫療服務商固生堂2273入場費約2929元【下一頁】

西南地區物管公司德商產投服務2270入場費2949.4元【下一頁】

中概股微博9898正在招股，入場費7838.2元【下一頁】

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記者：梁安琪