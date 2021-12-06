【新股IPO】順豐同城、康耐特光學等明日截止招股　順豐同城暫錄5.9億孖展、超購1.5倍（不斷更新）

▲ 【新股IPO】七家新股同期招股 哪一新股孖展跑出？（不斷更新）

上周開始招股的8隻新股陸續截止招股，剩餘仍在招股的公司包括順豐同城 （09699） 、康耐特光學 （02276） 以及德商產投服務 （02270） 。三隻新股均在明日截止招股，目前僅得順豐同城錄得足額認購，據統計順豐同城現時錄得5.94億元孖展，超購1.5倍。德商產投服務及康耐特光學仍未獲足額認購。

新股 公開發售集資 孖展 超購倍數 截止招股日 順豐同城 （09699） 2.36億 5.94億 1.5倍 12月7日 德商產投服務 （02270） 2190萬 810萬 未足額 12月7日 康耐特光學 （02276） 7418萬 3840萬 未足額 12月9日

*貨幣：港元

上周展開招股的數隻新股中，以雍禾醫療 （02279） 表現最好。雍禾醫療今日中午已經截止招股，綜合數間券商，合共錄得123.5億元的孖展，超購近82倍。據報該股的國際配售亦已經錄得足額認購。

北海康成 （01228） 、凱萊英醫藥 （06821） 、固生堂 （02273） 於上周五截止招股。微博 （09898） 上周四（12月2日）截止招股，綜合券商數據指，微博孖展認購約2.7億元，未足額認購。

正在招股的新股詳情及公司簡介可看：

即時配送平台順豐同城9699入場費3628元，引淘寶中國為基石投資者【下一頁】

樹脂鏡片供應商康耐特光學2276每手入場費3081元【下一頁】

西南地區物管公司德商產投服務2270入場費2949.4元【下一頁】

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記者：梁安琪