【新股IPO】順豐同城、康耐特光學等明日截止招股　順豐同城暫錄5.9億孖展、超購1.5倍（不斷更新）

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【異動股】生物科技股急跌 啟明醫療現瀉兩成、四日跌35%
上周開始招股的8隻新股陸續截止招股，剩餘仍在招股的公司包括順豐同城 （09699） 、康耐特光學 （02276） 以及德商產投服務 （02270） 。三隻新股均在明日截止招股，目前僅得順豐同城錄得足額認購，據統計順豐同城現時錄得5.94億元孖展，超購1.5倍。德商產投服務及康耐特光學仍未獲足額認購。
|新股
|公開發售集資
|孖展
|超購倍數
|截止招股日
|順豐同城 （09699）
|2.36億
|5.94億
|1.5倍
|12月7日
|德商產投服務 （02270）
|2190萬
|810萬
|未足額
|12月7日
|康耐特光學 （02276）
|7418萬
|3840萬
|未足額
|12月9日
*貨幣：港元
上周展開招股的數隻新股中，以雍禾醫療 （02279） 表現最好。雍禾醫療今日中午已經截止招股，綜合數間券商，合共錄得123.5億元的孖展，超購近82倍。據報該股的國際配售亦已經錄得足額認購。
北海康成 （01228） 、凱萊英醫藥 （06821） 、固生堂 （02273） 於上周五截止招股。微博 （09898） 上周四（12月2日）截止招股，綜合券商數據指，微博孖展認購約2.7億元，未足額認購。
正在招股的新股詳情及公司簡介可看：
即時配送平台順豐同城9699入場費3628元，引淘寶中國為基石投資者【下一頁】
樹脂鏡片供應商康耐特光學2276每手入場費3081元【下一頁】
西南地區物管公司德商產投服務2270入場費2949.4元【下一頁】
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記者：梁安琪