【新股IPO】微博、凱萊英醫藥等八家新股同期招股　哪一新股孖展跑出？（不斷更新）

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港股新股市場沉寂數月，合共有8隻新股同時展開招股。不過，綜合多間券商數據，目前正在招股的新股均未獲得足額認購。當中，微博 （09898） 第二日進行招股，目前合共錄得1.83億元的孖展，還未獲足額認購。此外，順豐同城 （09699） 、凱萊英醫藥 （06821） 、北海康成 （01228） 、固生堂 （02273） 、康耐特光學 （02276） 以及德商產投服務 （02270） 分別錄得數千萬至數億元不等的孖展認購。雍禾醫療 （02279） 將在明日開始招股。
|新股
|公開發售集資
|孖展
|超購倍數
|截止招股日
|微博 （09898）
|4.27億
|1.83億
|未足額
|12月2日
|凱萊英醫藥 （06821）
|7.55億
|3.92億
|未足額
|12月3月
|北海康成 （01228）
|6852萬
|4324萬
|未足額
|12月3日
|固生堂 （02273）
|8085萬
|5349萬
|未足額
|12月3日
|雍禾醫療 （02279）
|1.49億
|-
|-
|12月6日
|順豐同城 （09699）
|2.36億
|1.26億
|未足額
|12月7日
|德商產投服務 （02270）
|2190萬
|245萬
|未足額
|12月7日
|康耐特光學 （02276）
|7418萬
|5867萬
|未足額
|12月9日
*貨幣：港元
一眾新股招股詳情及公司簡介可看：
中概股微博9898正在招股，入場費7838.2元【下一頁】
即時配送平台順豐同城9699入場費3628元，引淘寶中國為基石投資者【下一頁】
罕見病生物科技公司北海康成製藥1228入場費12302元，引入7基投【下一頁】
藥物外判開發商凱萊英醫藥6821入場費約41413元【下一頁】
樹脂鏡片供應商康耐特光學2276每手入場費3081元【下一頁】
中醫醫療服務商固生堂2273入場費約2929元【下一頁】
西南地區物管公司德商產投服務2270入場費2949.4元【下一頁】
植髮毛髮醫療服務商雍禾醫療2279入場費7979.6元【下一頁】
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記者：梁安琪