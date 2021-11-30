【新股IPO】微博、凱萊英醫藥等七家新股同期招股　哪一新股孖展跑出？（不斷更新）

▲ 【新股IPO】七家新股同期招股 哪一新股孖展跑出？（不斷更新）

港股新股市場沉寂數月，直至本月尾，目前合共有7隻新股，同時展開招股。當中，微博 （09899） 第二日進行招股，目前合共錄得1.54億元的孖展，還未獲足額認購。此外，順豐同城 （09699） 、凱萊英 （06821） 、北海康成 （01228） 、固生堂 （02273） 、康耐特光學 （02276） 以及德商產投服務 （02270） 均在今日展開招股。據數間互聯網券商提供的數據，目前所有新股都未獲得足額認購。

新股 公開發售集資 孖展 超購倍數 截止招股日 微博 （09899） 4.27億 1.54億 未足額 12月2日 凱萊英醫藥 （06821） 7.55億 3420萬 未足額 12月3月 北海康成 （01228） 6852萬 809萬 未足額 12月3日 固生堂 （02273） 8085萬 5501萬 未足額 12月3日 順豐同城 （09699） 2.36億 5302萬 未足額 12月7日 德商產投服務 （02270） 2190萬 未有數據 未足額 12月7日 康耐特光學 （02276） 7418萬 601萬 未足額 12月9日

*貨幣：港元

一眾新股招股詳情及公司簡介可看：

中概股微博9898正在招股，入場費7838.2元【下一頁】

即時配送平台順豐同城9699入場費3628元，引淘寶中國為基石投資者【下一頁】

罕見病生物科技公司北海康成製藥1228入場費12302元，引入7基投【下一頁】

藥物外判開發商凱萊英醫藥6821入場費約41413元【下一頁】

樹脂鏡片供應商康耐特光學2276每手入場費3081元【下一頁】

中醫醫療服務商固生堂2273入場費約2929元【下一頁】

西南地區物管公司德商產投服務2270入場費2949.4元【下一頁】

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記者：梁安琪