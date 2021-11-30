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【Omicron變種】英國累計11宗確診 蘇格蘭疑有社區感染

環球社會熱點 11:25 2021/11/30

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南非新發現的變種新冠肺炎病毒B.1.1.529被命名為「Omicron」，多國陸續錄得相關確診個案。英國再增2人感染Omicron變種病毒，令英國Omicron變種確診個案累計增至11宗。另外，蘇格蘭亦證實當地再有6宗確診個案，部分患者沒有外遊記錄，當地懷疑出現社區傳播。

入境英國PCR檢測加價 最貴1600蚊 【下一頁】 

 南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？ 

英國首都倫敦周一（29日）再有2人確診感染Omicron變種病毒，據悉兩人並不認識，亦與之前確診患者沒有關聯。英國當局指，2人曾到訪非洲南部，患者及其家屬現正接受隔離。另外，英國上周六（27日）在埃塞克斯郡（Essex）錄得的1名確診者證實，曾到訪當地1間小學，當局正為學校工作人員及學生檢測。

蘇格蘭當局同日亦證實，有6人證實感染Omicron變種病毒。其中4人住在拉奈克（Lanarkshire）地區，另外2人則分別住在格拉斯哥（Greater Glasgow）及佳德河（Clyde）地區。部分個案沒有外遊記錄，即患者或在國內感染。

英國衛生大臣籲民眾照常過聖誕 無懼新變種威脅 【下一頁】 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備 【按此即睇】 

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，現階段已知並非所有患者曾到訪最初發現新變種病毒的非洲國家，或曾有與外遊人士接觸的經歷，即蘇格蘭或已出現Omicron變種社區傳播情況。她強調，目前仍未有證據顯示相關情況普遍存在，但承認現時情況或是疫情爆發以來面臨的最大挑戰。

蘇格蘭衞生部長尤薩夫（Humza Yousaf）表示，當局將加強對接觸者的追蹤，相信有助確定病毒在蘇格蘭的傳播途徑，及確定或曾與確診者接觸人士身份，亦會在曾出現Omicron變種確診地區增加檢測次數。

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責任編輯：李俊儀

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