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【宜家家居】IKEA最大加盟商全年經營利潤增3成　疫情帶動家居用品需求創新高

股市 11:22 2021/11/30

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【宜家家居】IKEA最大加盟商全年經營利潤增3成　疫情帶動家居用品需求創新高（Ingka Group網頁截圖））

有外電引述宜家家居IKEA最大加盟商Ingka Group表示，新冠疫情導致更多人留在家裡，對家居用品的需求創歷史新高，年度利潤急增。首席財務官Juvencio Maeztu 預計，今個財年銷售額將繼續增長，利潤至少與去年一樣高。

Ingka Group指，雖然疫情防控措施導致部分分店須暫時關閉，並且全球供應鏈危機導致產品短缺，但截至 8 月的年度經營利潤增長31%至19億歐元；同期銷售額增長6%，高於疫情前的水平，線上渠道貢獻約3成的總銷售額，而去年同期則為 18%。

與疫情前的 2019 財年相比，由於投資水平較高，2021財年的利潤下降8%。資本支出按年增長 52%，達到32億歐元，原因是Ingka Group加快數碼化、新市中心商店形式、現有商店以及分銷和交付網絡的投資。

負責設計和供應的 Inter IKEA 在過去一年中吸收了大幅上漲的原材料和運輸成本，但由於與供應相關的成本持續居高不下，因此今年將向零售商提高價格，報道引述Maeztu稱，Ingka不排除今年也會加價。

 

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編輯：李哲毅

美股 疫情 IKEA

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