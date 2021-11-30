【兼職筍工】牌照事務處請兼職行動主任 時薪480元 負責就投訴進行調查

牌照事務處請兼職行動主任，時薪480元，需具至少五年在政府紀律部隊全職工作的經驗，而職級不低於高級督察或同等職級，主要就牌照事務處負責之處所的投訴進行調查。有關職位需要戶外及不定時工作，當中包括晚上、星期六、星期日及公眾假期，每月工作時數少於72小時，不包括用膳時間，其實際工作時間及每月工作時數會按工作安排而定。合約期內之任何特定期間並沒有最低工作時數的保證。另外，職位將按非公務員合約條款受聘，為期12個月，而續約與否視乎運作需要及受聘人的工作表現而定。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請書填妥後，須連同學歷、證書、正式的修業成績表及其他相關資料的副本，於截止申請日期下午六時或之前送交下述地址。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。請確保已為郵件支付足夠郵資，以免申請未能送達下列查詢地址。郵資不足的郵件，一律會由香港郵政處理。且申請將不會被接納。申請人如非使用所需表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，或遞交資料不全，或逾期遞交，或經電郵/傳真提交申請表格，其申請將不獲考慮。申請人通常會在截止申請日期後六至八個星期內接獲面試通知。未獲邀參加面試者，即作落選。

聯絡地址：香港太古城太古灣道十四號十樓民政事務總署牌照事務處

查詢電話：2881 7036

截止申請日期(日/月/年)：13/12/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂