  • 24°C
香港時間 : 20211130日 (二) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Uber Eats撤出香港】Uber Eats宣布終止香港運作　營運至12月31日

商業 11:16 2021/11/30

分享：

Uber Eats將於今年12月31日終止在香港的運作。（Uber Eats Facebook圖片）

Uber Eats宣布，將於今年12月31日終止Uber Eats平台在香港的運作。

Uber Eats今日宣布，與本地餐廳和送餐人員攜手為港人服務五年後，平台作出了艱難的決定，將於 2021年12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作。Uber將會更專注於 Uber 在香港的出行平台服務，全力拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場。展望將來，Uber會繼續投放資源以創新科技融入香港的交通網絡，服務更多的乘客和司機夥伴。

 Uber Eats平台目前的首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援。該平台又在聲明中強調，全賴他們的努力和信任，才能建立為港人送上美食的外送平台，並衷心感謝各位的支持。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此速睇】 

【壽司郎】 壽司郎3年計劃揭開店野心　香港將增至最多35間分店

【Fans福利】COOL清涼水X Tyson Yoshi　爆肌廣告巴士下月中穿梭港九新界（多圖）

恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看） 

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【Fans福利】COOL清涼水X Tyson Yoshi　爆肌廣告巴士下月中穿梭港九新界（多圖）
2021/11/29
【Fans福利】COOL清涼水X Tyson Yoshi　爆肌廣告巴士下月中穿梭港九新界（多圖）
【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
2021/11/29
【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
【Omicron變種】年尾旺季殺出變種病毒　 亞馬遜：太早估計Omicron對銷情的影響
2021/11/29
【Omicron變種】年尾旺季殺出變種病毒　 亞馬遜：太早估計Omicron對銷情的影響
【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限
2021/11/29
【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限

你可能感興趣

【Fans福利】COOL清涼水X Tyson Yoshi　爆肌廣告巴士下月中穿梭港九新界（多圖）
19:58 2021/11/29
【Fans福利】COOL清涼水X Tyson Yoshi　爆肌廣告巴士下月中穿梭港九新界（多圖）
【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
13:05 2021/11/29
【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
【Omicron變種】年尾旺季殺出變種病毒　 亞馬遜：太早估計Omicron對銷情的影響
12:08 2021/11/29
【Omicron變種】年尾旺季殺出變種病毒　 亞馬遜：太早估計Omicron對銷情的影響
餐廳 交通 Uber Eats 美食 Uber 創新科技及應用

上一篇文章

【英國經濟】英國先買後付急速擴張　Klarna用戶急增1倍至1500萬名

下一篇文章

【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》預售致美售票網崩潰　分析師：成票房復甦轉捩點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限
【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限
【Uber Eats撤出香港】Uber Eats宣布終止香港運作　營運至12月31日
【Uber Eats撤出香港】Uber Eats宣布終止香港運作　營運至12月31日
【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
【住屋供應】尖沙咀酒店改造成Dash Living共居空間　目標吸納千禧世代、年輕專業人士
【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》預售致美售票網崩潰　分析師：成票房復甦轉捩點
【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》預售致美售票網崩潰　分析師：成票房復甦轉捩點
【新加坡】新加坡商業辦公室租金上漲　或自2009年以來首次超越香港
【新加坡】新加坡商業辦公室租金上漲　或自2009年以來首次超越香港
【疫市營商】香港失勢？調查：大灣區企業發展東盟市場　1成擬於新加坡設辦事處　
【疫市營商】香港失勢？調查：大灣區企業發展東盟市場　1成擬於新加坡設辦事處　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款