【Uber Eats撤出香港】Uber Eats宣布終止香港運作　營運至12月31日

▲ Uber Eats將於今年12月31日終止在香港的運作。（Uber Eats Facebook圖片）

Uber Eats宣布，將於今年12月31日終止Uber Eats平台在香港的運作。

Uber Eats今日宣布，與本地餐廳和送餐人員攜手為港人服務五年後，平台作出了艱難的決定，將於 2021年12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作。Uber將會更專注於 Uber 在香港的出行平台服務，全力拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場。展望將來，Uber會繼續投放資源以創新科技融入香港的交通網絡，服務更多的乘客和司機夥伴。

Uber Eats平台目前的首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援。該平台又在聲明中強調，全賴他們的努力和信任，才能建立為港人送上美食的外送平台，並衷心感謝各位的支持。

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責任編輯：葉泳珊