『世界武醫文化促進會成立典禮』 隆重舉行 武藝傳承耀中華　醫德宏揚渡眾生  

「世界武醫文化促進會成立典禮」 暨 「拓展香港武醫青年團計劃啟動禮」於日前在香港大埔工業村亞洲電視舉行。中央政府駐港聯絡辦宣傳文體部部長鄭琳，中央政府駐港聯絡辦新界工作部副部長胡啓明，全國政協文化文史和學習委員會副主任高敬德，中銀國際控股有限公司副董事長林廣兆，全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝等出席活動並共同主禮。



是日活動分成兩部分，分別為世界武醫文化促進會成立典禮，以及由香港緬中友好協會、世界武醫文化促進會 聯合舉辦 拓展香港武醫青年團計劃啟動禮。首先進行的成立典禮在莊嚴雄壯的國歌聲中拉開帷幕。

▲ 世界武醫文化促進會執行主席王錦彪

執行主席王錦彪在成立典禮歡迎辭中表示，促進會的宗旨是為了在國內、外傳播中華武術和中醫文化，以向世界傳播中華傳統文化為使命，搭建一個集「武術、中醫、健康與養生」為一體的平台，把健康文化帶給香港乃至全世界。

▲ 世界武醫文化促進會創會會長林俊熙

創會會長林俊熙在歡迎辭中表示，青年人是我們的未來棟樑，學習武醫文化，能夠加深對中國傳統武術、醫術的認識。自古以來，修身齊家治國平天下，人民健康，國家才強大。習武強身能夠令年輕人更健康成長，武當養生文化更可以修心養性，提升情商，成為更強大的青年領袖，宏揚國家優秀文化。

▲ 中銀國際控股有限公司副董事長林廣兆

成立典禮上，林廣兆讚賞促進會是個令人尊敬的武醫文化組織，相信促進會將在國內、外的社區發展交流方面，做到先導、起航和示範作用，為社會穩定和諧作出重大貢獻。

計劃啟動禮上，世界武醫文化促進會教育顧問陳國超、湯修齊、北區教育發展及推廣委員會主席彭家強及副主席林嘉威等出席活動並共同主禮。



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