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美斯7奪金球獎再創歷史 C朗三甲不入

環球社會熱點 10:50 2021/11/30

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象徵球壇個人最高榮譽的國際足協金球獎（足球先生）於周一（29日）在法國巴黎頒發，阿根廷球星美斯成功第7度獲獎，繼續刷新個人奪得最多金球獎的紀錄。另一名金球獎得主常客﹑葡萄牙球星C朗拿度則三甲不入，僅僅排名第6。

阿根廷球王馬勒當拿逝世一周年 多地發起紀念活動 【下一頁】

美斯（Lionel Messi）今夏轉會法國富豪球會巴黎聖日耳門，亦帶領阿根廷國家隊打破多年冠軍荒，取得美洲國家盃冠軍，讓他最終以613分，擊敗德甲豪門拜仁慕尼黑前鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）及英超勁旅車路士中場佐真奴（Jorginho）。

美斯獲獎後表示，上一次得到金球獎殊榮已是兩年前，當時以為是最後一次得獎，成為美洲國家盃冠軍是關鍵。美斯更稱，不知2021年算不算是自己最好的一年，但絕對是特別的一年，能夠在經歷長時間批評及困難後，為阿根廷奪得美洲國家盃。

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曼聯新看守領隊工作簽證未批 缺席周末「紅藍大戰」 【下一頁】

波蘭前鋒利雲度夫斯基2021年打破塵封多年的德甲單季入球紀錄，亦為拜仁慕尼黑達成德甲11連霸，最終取得580分，僅敗予美斯，但他同時收獲年度最佳前鋒殊榮。今年帶領車路士及意大利國家隊奪得歐聯冠軍與歐洲國家盃冠軍的意大利中場佐真奴，則以460分排名第3。

今夏轉投舊球會曼聯的C朗拿度（Critiano Ronald）則無緣前三，僅得121分排名第4。美斯再次成為金球獎得主後，與C朗的金球獎差距拉開至兩座。

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責任編輯：吳漢培

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