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中集安瑞科（03899）氫能概念爆發 逆市走強最新部署

股市 11:00 2021/11/30

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新能源股炒到氫能概念，中集安瑞科（03899）一直有參與氫能業務，股價近日持續造好，升至10元以上，強勢股是否值得追入？應如何部署？

請收睇今集《青姐話》有詳細分析:【按此即睇】

*同場加映 →【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？  

【ET財智Talk】恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看） 

欄名 : 青姐話

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