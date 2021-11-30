中集安瑞科（03899）氫能概念爆發 逆市走強最新部署 股市 11:00 2021/11/30 分享： 新能源股炒到氫能概念，中集安瑞科（03899）一直有參與氫能業務，股價近日持續造好，升至10元以上，強勢股是否值得追入？應如何部署？ 請收睇今集《青姐話》有詳細分析:【按此即睇】 *同場加映 →【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？ 【ET財智Talk】恒生銀行特約：2022年投資展望 解讀內地監管政策走向（立即收看） 欄名 : 青姐話 相關文章 港股失守24000點 執倉策略速睇 2021/11/29 港股失守24000點 執倉策略速睇 新變種病毒Omicron來襲追入疫苗股揀邊隻？呢兩隻有得諗 2021/11/29 新變種病毒Omicron來襲追入疫苗股揀邊隻？呢兩隻有得諗 太陽城1383創辦人周焯華被補 對澳門濠賭股影響幾大？ 2021/11/29 太陽城1383創辦人周焯華被補 對澳門濠賭股影響幾大？ 金沙1928持貨應止蝕？即睇部署分析 2021/11/29 金沙1928持貨應止蝕？即睇部署分析 小米1810未能登「世一」寶座 前景怎分析？ 2021/11/29 小米1810未能登「世一」寶座 前景怎分析？ 你可能感興趣 港股失守24000點 執倉策略速睇 11:58 2021/11/29 港股失守24000點 執倉策略速睇 新變種病毒Omicron來襲追入疫苗股揀邊隻？呢兩隻有得諗 12:35 2021/11/29 新變種病毒Omicron來襲追入疫苗股揀邊隻？呢兩隻有得諗 太陽城1383創辦人周焯華被補 對澳門濠賭股影響幾大？ 12:33 2021/11/29 太陽城1383創辦人周焯華被補 對澳門濠賭股影響幾大？ 知多啲 【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code） 【ET開市直擊】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？（附time code） 【ET財經早點1分鐘】港股恐低開美團ADR低逾13元 周焯華被捕摩根大通憂澳賭業成驚弓之鳥 【ET財經早點1分鐘】港股恐低開美團ADR低逾13元 周焯華被捕摩根大通憂澳賭業成驚弓之鳥 【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code） 【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（附time code） 【ET財經早點1分鐘】美國不封城 道指拗腰升236點 夜期跌27點 阿里美股再破港低位 【ET財經早點1分鐘】美國不封城 道指拗腰升236點 夜期跌27點 阿里美股再破港低位 最新專欄文章 更多 【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？ 2021/11/29 【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？ 長城汽車（02333）將推多款新車 股價能否繼續上？ 2021/11/23 長城汽車（02333）將推多款新車 股價能否繼續上？ 【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣 2021/11/22 【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣 【青姐話】支持再閃失 港股得個桔 2021/11/22 【青姐話】支持再閃失 港股得個桔 【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰 2021/11/15 【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰 概念 新能源 中集安瑞科（03899）