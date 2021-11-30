【教育股風暴】楓葉教育預告明起停牌　以待刊發年度業績　股價大插逾1成

▲ 【教育股風暴】楓葉教育預告明起停牌 以待刊發年度業績

內地雙減政策衝擊教育行業，繼日前發盈警後，楓葉教育 （01317） 今日發公告指，公司無法於11月30日刊發截至2021年8月31日止年度的經審核年度業績，楓葉教育表示，其股份及債券證券 （40564） 將於明日（12月1日）起停牌，以待刊發年度業績。

楓葉教育開市早段曾跌14%，現跌11.1%，報0.88元。

楓葉教育解釋，公司仍在與核數師共同評估《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》對年度業績的可能影響，需要額外時間落實年度業績。

楓葉教育又提到，正與其核數師密切合作以提供所有必要的資料及文件，從而盡快完成審核程序，然而，年度業績的預期刊發日期有待核數師進一步釐定，並將在適當時公告。

楓葉教育解釋，現階段刊發截至2021年8月31日止年度的未經審核管理賬目將不合適，因為該等賬目可能無法準確反映集團的財務表現及狀況，且刊發未經審核管理賬目可能會造成混淆並可能誤導股東及潛在投資者。

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編輯：李哲毅