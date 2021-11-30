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【華融危機】國壽等險企合資成立私募基金　注資華融

股市 10:27 2021/11/30

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【華融危機】國壽等險企合資成立私募基金　注資華融

多家保險公司合資成立私募基金，注資中國華融 （02799） 。天眼查App顯示，由多家保險機構出資成立的中保融信私募基金正式成立，註冊資本148億元人民幣註冊地為上海自貿區，經營範圍包括以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。華融早前宣布引入戰略投資者，其中包括中保融信私募基金。

中國華融：擬通過非公開發行內資股及H股　集最多420億人幣【下一頁】 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】  

該私募基金共有18間股東，包括16間保險公司、1家保險資管公司和1間保險投資平台。第一大股東為中國人壽 （02628） ，持股19.61%，其後為平安人壽和陽光人壽各持股13.51%，以及太平洋人壽持股10.14%。各險資系的出資額從1億元到29億元人民幣不等。

中保投資黨委副書記、總裁賈飆擔任該私募基金法定代表人。

中保融信基金成立的主要目的據報就是注資中國華融。華融早前公布建議根據特別授權非公開發行內資股及H股股份，當時中保融信擬以每股1.02元認購中國華融不超過145.1億股內資股，認購數量僅次於中信集團。中保融信基金此次認購股份所需資金正為148億元。如果華融此次定增順利完成，中保融信基金將成其持股18.08%的內資股東。

恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看）

相關文章：【華融危機】中國華融：獲聯交所臨時豁免公眾最低持股量至明年8月底　將繼續停牌


 

 

港股 中國華融（02799） 保險公司 私募基金 中國人壽（02628）

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