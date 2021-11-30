醉愛煮食男 (Simon T Kitchen)　推介手工秘製辣椒醬及雞煲萬用醬

一個會計出身嘅中佬，經濟不景比公司裁員，但佢天生好鍾意食嘢同煮嘢，最後鼓起勇氣，唔理幾多反對聲音，過完一關又一關，最後創立到自己嘅辣椒醬品牌。誠意推介以下兩款比大家 :



《六椒斷魂-令人欲罷不能的手工秘製辣椒醬》 用上6種辣椒混合製作而成的秘製辣椒醬，帶有一種香濃而特別的混椒香味，建議大家吃之前先嗅一嗅去享受那香味，吃下辣度很足，完全為嗜辣者而設，要小心這個辣是慢慢攻陷你舌頭的，但又辣得很過癮。此醬是完全把焦點放在辣椒上，味道超百撘，一般小菜，點心，湯粉麵，撈麵等都可以，基本上你想怎樣吃都得。



《十里飄香-令人魂牽夢繞的手工雞煲萬用醬》 你想點煮就點煮的雞煲萬用醬，辣度不高，味道複雜，集香，微麻，微辣於一身，尤其在香味上層次變化較大，皆因用了十多種香料做成，味道香濃而不咸，建議大家去加熱烹煮這個醬才去食用，因為受熱後才能把這個醬的香味發揮到極致。用法簡單而多變化，除了用作煮雞煲，也可用作其他菜式，炒，煮，蒸，撈，做火煱湯底皆可。

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