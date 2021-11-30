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【恒指夜期＋北水】北水吸逾11億　沽吉利騰訊　恒指夜期續跌89點（不斷更新）

股市 18:29 2021/11/30

分享：

北水跌市續吸資，今日再吸11.7億元，華虹半導體錄5.3億元淨流入，但吉利 （00175） 及騰訊 （00700） 則遭北水減倉5.3億及4.2億元。恒指夜期續跌。

北水資金流向：

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美股反彈，惟港股未能承接美股升勢，大市續低開69點，早段雖曾倒升，惟反彈仍乏力，其後曾倒跌逾600點，恒生指數收報23475點，跌376點，MSCI換馬，大市成交2238億元。恒生科技指數跌1.2%，報6028點。美團 （03690） 續跌近3%；港交所 （00388） 跌逾3%；康希諾 （06185） 逆市升逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：29】恒指夜期跌89點，報23386點，低水89點。

【16：10】恒生指數收報23475點，跌376點，MSCI換馬，大市成交2238億元。恒生科技指數跌1.2%，報6028點。美團 （03690） 續跌近3%；港交所 （00388） 跌逾3%；康希諾 （06185） 逆市升逾6%。

【16：00】恒生指數U盤前跌359點，報23492點。

【15：57】康希諾 （06185） 逆市升逾6%，高見172元。

【15：21】港股尾市跌幅收窄至近400點，報23459點，跌392點；科指跌1.5%，報6006點。

【15：19】歐舒丹 （00973） 逆市升3%，高見32元。

【業績│零售股】L'OCCITANE上半財年純利升近3倍至5989萬歐元的新高　Omicron病毒對集團影響不大（第二版）

【15：09】美團 （03690） 跌幅收窄至3%以內，報237.8元，午後曾低見230.2元；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌近2%；小米 （01810） 逆市升0.3%。

【15：01】上證全日升0.03%；深證跌0.1%；創業板指跌0.2%。

【14：57】部分今早反彈的濠賭股再跌，藍籌股銀娛 （00027） 跌逾2%；金沙 （01928） 跌逾4%；永利 （01128） 跌近6%；美高梅 （02282） 跌4%；澳博 （00880） 跌逾3%；新濠 （00200） 跌近1%。

【14：34】新鴻基公司 （00086） 逆市造好，股價午後升幅擴大至24%，破頂高見4.86元。

【14：33】港股午後曾跌676點，低見23175點，最新報23311點，跌540點。科指跌2%，報5973點。

【14：07】恒生指數跌逾600點，跌至23200點水平。

【13：43】恒生指數午後跌500點，美團 （03690） 跌5%；滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 跌3%；友邦 （01299） 、騰訊 （00700） 跌2%。

【13：28】中遠海控 （01919） 逆市造好，股價升逾5%，高見13.62元。

【13：26】凱升 （00102） 挫六成，破底低見0.19元。

【13：19】大市最新跌400點，至23450點。

【13：18】【業績】中國水務炒高12%　中期多賺兩成、管理層：未來5年增長連續翻倍（第三版）

【13：17】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾3%，破底低見125.7元。

【13：15】恒指跌穿23500點水平，跌363點，跌23488點；科指跌1.5%，報6008點。

【13：14】華眾車載 （06830） 升兩成，高見4.31元，成交1.2億元。

【13：10】大市再跌逾300點，最新報23539點，跌312點。

【13：00】港股午後初跌約260點，報23590點；科指跌1.1%，報6033點。

【13：00】【鐘錶大王】東方表行獨董孫秉樞辭世　終年96歲

【12：57】【業績｜餐飲】大快活中期溢利跌19.2%至5249.3萬　派發中期息每股25港仙

【12：32】【新股IPO改革】港交所FINI明年首季接受用戶申請　部署第4季「T＋2」結算

【12：30】恒指黑期跌約287點，報23566點。

【12：22】【教育股】成實外教育開市前停牌　延遲刊發2021年年度業績、業務營運維持正常

【12：22】【新股IPO】七隻新股同期展開招股 一文看清孖展認購情況（不斷更新）

【12：21】【業績｜食品】旺旺中期盈利增7%　中期息增28%至0.83美仙

【12：00】恒生指數半日跌260點，報23591點，成交754億元。恒生科技指數跌1%，報6036點。美團 （03690） 續跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%再創新低；港交所 （00388） 跌3%；香港科技探索 （01137） 盈警，跌逾13%曾破底。

【11：52】【大行看法】美團再跌4%　第三季季績後券商輪流降目標價（附最新目標價）

【11：43】凱升 （00102） 跌幅擴大至逾53%，破底低見0.225元，成交1581萬元；太陽城集團 （01383） 跌近四成，破底低見0.133元，成交1882萬元。

【11：39】恒指中午收市前跌約270點，報23581點；科指跌1.2%，報6028點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.2%；深證微跌0.01%；創業板指跌近0.5%。

【11：20】國藥 （01099） 遭大摩下調目標價29%至21.2元，股價跌近7%，低見17.06元。

【11：15】【恒大3333】恒大汽車曾倒跌一成　恒馳上海公司增註冊資本

【11：11】【業績｜媒體股】毛記葵涌中期純利大減逾8成　遜於盈警預告、股價未有升跌

【11：03】大市最新跌近300點，報23566點，跌286點；科指跌1.1%，報6032點。

【10：54】高偉電子 （01415） 逆市升18%，破頂高見11.84元。

【10：45】東岳 （00189） 挫一成，低見14.86元，成交6.2億元。

【10：40】【教育股風暴】楓葉教育預告明起停牌　以待刊發年度業績　股價大插逾1成

【10：42】美團 （03690） 跌近半成，低見232.8元。

【10：36】恒指跌幅擴大至逾300點，報23538點，跌313點；科指跌1.4%，報6016點。

【10：35】港交所 （00388） 跌逾3%，低見430.4元，成交9.3億元。

【10：30】中國燃氣 （00384） 跌幅擴大至19%，破底低見14.16元。

【10：28】【華融危機】國壽等險企合資成立私募基金　融資華融

【10：26】恒指最新跌約270點，跌穿23600點水平，報23580點；科指跌1.2%，報6024點。

【10：26】美團 （03690） 最新跌逾3%，低見236.4元；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%破底低見127.2元；騰訊 （00700） 跌逾2%，低見452.2元。

【10：20】國泰 （00293） 股價逆市靠穩，升近0.5%，高見6.56元。

【10：15】電子煙股見回吐，思摩爾 （06969） 跌6%；比亞迪電子 （00285） 跌半成；中國波頓 （03318） 跌逾4%。

【10：06】大市跌幅略為收窄，恒指最新跌約115點，報23736點；科指跌0.4%，報6075點。

【10：01】恒大汽車 （00708） 續跌6%，低見3.46元，恒大汽車此前公布仍接觸不同潛在投資者以引入資金，目前仍處磋商。

【09：59】恒指跌幅擴大至近200點，報23662點，跌189點；科指跌0.7%，報6055點。

【09：55】美團 （03690） 續跌近3%，低見238.2元。

【09：48】新鴻基公司 （00086） 逆市升逾4%，高見4.04元，成交6.5億元。

【09：47】【業績│電動車】理想汽車逆市漲近4%　第三季經調整利潤增長20倍、車輛銷售收入增2倍

【09：45】銀基遭債權人入稟清盤　要求償還逾千萬元債項及利息

【09：40】部分濠賭股逆市回穩，藍籌股銀娛 （00027） 升0.7%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01128） 跌0.1%；美高梅 （02282） 升近1%；澳博 （00880） 跌1%；新濠 （00200） 跌逾1%。

【09：37】大市開市後跌百點，報23746點，跌105點；科指升不足0.1%，報6102點。

【09：36】中國燃氣 （00384） 開市後跌幅擴大至逾12%，破底低見15.3元。

【09：34】香港科技探索 （01137） 發盈警，股價早段跌逾15%，低見8.73元。

【HKTVmall】香港科技探索盈警　今年頭9個月盈利大減近8成

【09：32】阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，低見128.8元再創上市新低；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 逆市升近1%。

【互聯網監管】微信再開放外部鏈接　群聊可直訪電商外部鏈接

【09：31】碧桂園服務 （06098） 升逾3%，高見49.4元。碧桂園服務公布，根據股東授權，擬近期於公開市場購回股份，並會隨後註銷本次購回的股份。此外，董事會獲總裁兼執行董事李長江告知，其太太計劃增持股份的代價總金額預期不低於6000萬元。

【09：28】中國燃氣 （00384） 績前跌近半成，開報16.7元破底。中國燃氣半年純利跌19.3%至41億元，中期息維持10仙。

【業績│燃氣股】中國燃氣半年純利跌19%中期息維持10仙　毛利率大跌11個百分點

【09：21】恒生指數開報23782點，跌69點。恒生科技指數跌0.4%，報6076點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%；太陽城集團 （01383） 復牌低開37%破底。

【周焯華受查】太陽城：失去周焯華務支援將對財務及營運產生負面影響　周焯華有意辭任主席職務

【09：18】中國11月官方製造業PMI為50.1，高於預期的49.6及前值的49.2。官方非製造業PMI為52.3，同樣高於預期的51.4，前值為52.4。

【09：13】期指開報23838點，升106點。

【09：09】恒指黑期跌約7點，報23846點；道指期貨升132點，報35267點。

【08：58】【周焯華受查】澳門檢察院披露案情︰涉以透過「直播場景」吸引內地賭客進行網上非法賭博

【08：30】今日共有6隻新股招股。

【新股IPO】凱萊英醫藥6821今日起招股　一手入場費約41413元

【新股IPO】固生堂2273今日起招股　一手入場費約2929元

【新股IPO】杭州順豐同城9699周二起招股、入場費3628元　引淘寶中國為基石投資者（第二版）

【新股IPO】北海康成製藥1228周二起招股、入場費12302元　引入7基投（第二版）

【新股IPO】康耐特光學2276周二起招股　每手入場費3081元

【新股IPO】德商產投服務2270周二招股　入場費2949.4元

【07：45】港股ADR收報23678點，跌174點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報43.43元，較港收市價低0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報457.6元，較港收市價低4.8元或1%。

恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看）

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場觀望新型變種病毒Omicron實際威力，美國未擬封城，將於周四制定應對策略。投資氣氛略回穩，美股反彈，油價曾升7%，道指最多升388點。資金避險情緒降溫，美國10年期債息升至1.52厘；道指收市升236點，報35135點，納指升291點或1.88%，報15782點；標指升60點，報4655點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】濠賭股調整料短暫　太陽城今復牌　景順稱股市不會回到黑暗時刻

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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