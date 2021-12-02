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【新股IPO】固生堂2273擬以招股價上限定價　國際配售提早一日截飛（第二版）

新股IPO 12:22 2021/12/02

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【新股IPO】固生堂2273今日起招股　一手入場費約2929元

固生堂 （新上市編號︰02273） 11月30日起至12月3日招股。內地連鎖中醫診所固生堂計劃發行2787.8萬股，一成作公開發售，集資最多近8.1億元，股價範圍介乎25.8元至29元，每手100股，一手入場費約2929.2元。固生堂預期於12月10日掛牌。外電引述消息人士指，固生堂擬以招股價上限定價，國際配售部分計劃提早一天，於周四（2日）停止接受機構投資者的認購。

微博、凱萊英醫藥等七家新股同期招股，哪一新股孖展跑出？【下一頁】

公司董事會主席、執行董事兼行政總裁涂志亮表示，公司目前已經進入華南、華東以及京津冀地區的市場，若以接診人數計算，固生堂在深圳的滲透率約為3%、廣州約2%、上海不到1%，但已經處於行業龍頭地位，未來會繼續強化這一優勢。

他又指，明年將考慮開拓浙江省及福建省的新城市，未來三年計劃每年開拓兩個新城市，選址方面則會考察該城市的中醫門診量、難掛號醫生數量、醫保政策等因素。

*重溫今早《ET開市直擊》聶振邦為你分析新股買賣策略*【按此-附Time code】

固生堂自2011年在北京成立，為內地一家中醫醫療健康服務提供商，通過線下醫療機構及線上醫療健康平台，為客戶提供中醫醫療健康服務及產品，現擁有及經營42家醫療機構。

2020年收入9.3億元人民幣，按年升3.3%，期內虧損近2.6億元人民幣，按年擴大72.5%。截至2021年6月底止6個月，收入近6億元人民幣，按年升78.1%，虧損近3.5億元人民幣，擴大95.6%。

所得款項淨額的69.8%將用於拓展線上線下業務，加強線上線下業務融合；9.6%用於加強研發能力；9.6%用於加強供應鏈能力；4.9%用於營銷及品牌推廣活動；6%用於營運資金和一般企業用途。

（第二版新增管理層回應）

【新股IPO】凱萊英醫藥6821今日起招股　一手入場費約41413元

【新股IPO】杭州順豐同城9699周二起招股、入場費3628元　引淘寶中國為基石投資者（第二版）

【新股IPO】北海康成製藥1228周二起招股、入場費12302元　引入7基投（第二版）

【新股IPO】康耐特光學2276周二起招股　每手入場費3081元

【新股IPO】德商產投服務2270周二招股　入場費2949.4元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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