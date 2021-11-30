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【新股IPO】固生堂2273今日起招股　一手入場費約2929元

新股IPO 08:12 2021/11/30

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【新股IPO】固生堂2273今日起招股　一手入場費約2929元

固生堂 （新上市編號︰02273） 今日（11月30日）起至12月3日招股。內地連鎖中醫診所固生堂計劃發行2787.8萬股，一成作公開發售，集資最多近8.1億元，股價範圍介乎25.8元至29元，每手100股，一手入場費約2929.2元。固生堂預期於12月日掛牌。

固生堂自2011年在北京成立，為內地一家中醫醫療健康服務提供商，通過線下醫療機構及線上醫療健康平台，為客戶提供中醫醫療健康服務及產品，現擁有及經營42家醫療機構。

2020年收入9.3億元人民幣，按年升3.3%，期內虧損近2.6億元人民幣，按年擴大72.5%。截至2021年6月底止6個月，收入近6億元人民幣，按年升78.1%，虧損近3.5億元人民幣，擴大95.6%。

所得款項淨額的69.8%將用於拓展線上線下業務，加強線上線下業務融合；9.6%用於加強研發能力；9.6%用於加強供應鏈能力；4.9%用於營銷及品牌推廣活動；6%用於營運資金和一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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