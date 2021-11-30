【新股IPO】凱萊英醫藥6821今日起招股　一手入場費約41413元

▲ 【新股IPO】凱萊英醫藥今日起招股 一手入場費約41413元

凱萊英醫藥 （新上市編號︰06821） 今日（11月30日）起至12月3日招股。凱萊英計劃發行1841.5萬H股，一成於香港作公開發售，集資最多75.5億元，招股價範圍介乎350元至410元，每手100股，一手入場費約41413.2元。凱萊英預期於12月10日掛牌。

凱萊英是外包藥物開發及生產解決方案及服務的供應商，2020年收入31.4億元人民幣，按年增長28.2%，年內利潤近7.2億元人民幣，增加30.5%。截至今年6月底止6個月，收入17.6億元人民幣，升39.7%，利潤4.3億元人民幣，升36.6%。

所得款項淨額約20%用於進一步提高其小分子CDMO解決方案的產能及能力；35%用於加強其新興服務並擴大其服務內容；20%用於投資研發項目及保持其技術領先地位；15%用於選擇性地進行戰略投資及收購；10%用作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩