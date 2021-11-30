【ET財經早點1分鐘】美國不封城 道指拗腰升236點 夜期跌27點 阿里美股再破港低位

美國總統拜登發表電視講話，指變種病毒Omicron令人關注， 但不會造成恐慌。對付Omicron並不包括關閉或封城，呼籲民眾盡快接種疫苗及加強劑，減輕市場對防疫措施的憂慮。

美股拗腰造好，道指升236點，納指升近百分之二。

恒指夜期跌27點 阿里美股再破港低位

科技股沽壓未除，美團 （03690） 、騰訊 （00700） ADR及阿里巴巴 （09988） 美股均低於港收市價約百分之一。阿里美股折算低見128元，創港上市後低位。

恒指夜期就跌幅收窄至27點，低水147點。

太陽城集團：一旦失周焯華支持 將受負面影響

太陽城集團發布通告，指董事會注意到周焯華的新聞報道，認為集團依賴周焯華及其關聯公司的財務支援，一旦失去周焯華的支持，集團之財務狀況、業務及營運將受到負面影響。

另外，集團獲周焯華告知，有意辭任董事會主席及執行董事的職務。

5新股同期招股 微博續慢熱

今日預期有4隻新股啟動招股，包括物管股德商產投服務、藥股北海康成製藥、眼鏡股康耐特光學，以及杭州順豐，及正在招股的微博，孖展仍未錄足額認購。