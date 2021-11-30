【開市9點半】濠賭股調整料短暫　太陽城今復牌　景順稱股市不會回到黑暗時刻

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【ET開市直擊】疫市重整買賣策略 微博、雲音樂上市可沖喜？（歡迎到本節目留言區即時交流）
太陽城集團 （01383） 主席周焯華被捕事件震散濠賭股，但投資界普遍預期股價影響屬短暫，對行業的盈利影響不大，可趁低吸納。太陽城發公告指，周焯華有意辭任太陽城董事會主席及執行董事的職務，公司今日復牌，宜關注股價走勢。另外港股續弱，Omicron變種新冠病毒肆虐全球，不過，景順認為，環球市場不會回到2020黑暗時刻，任何持續的拋售都可被視作買入的良機。
新聞重點：
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港股ADR及美股收市情況：
欄名 : 開市9點半