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【開市9點半】濠賭股調整料短暫　太陽城今復牌　景順稱股市不會回到黑暗時刻

股市 06:45 2021/11/30

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太陽城集團 （01383） 主席周焯華被捕事件震散濠賭股，但投資界普遍預期股價影響屬短暫，對行業的盈利影響不大，可趁低吸納。太陽城發公告指，周焯華有意辭任太陽城董事會主席及執行董事的職務，公司今日復牌，宜關注股價走勢。另外港股續弱，Omicron變種新冠病毒肆虐全球，不過，景順認為，環球市場不會回到2020黑暗時刻，任何持續的拋售都可被視作買入的良機。

新聞重點：

1. 【周焯華受查】太陽城：失去周焯華務支援將對財務及營運產生負面影響　周焯華有意辭任主席職務

2. 【大行看法】美團上季業績未如理想　券商料業務短期仍承壓　受累宏觀經濟、疫情及高基數

3. 【互聯網監管】微信再開放外部鏈接　群聊可直訪電商外部鏈接

4. 【Omicron病毒】景順：不會回到2020黑暗時刻　最新投資策略建議是甚麼

5. 【新股IPO】微博9898開始招股　孖展暫錄1.26億、未獲足額認購（不斷更新）

6. 【新股IPO】杭州順豐同城9699周二起招股、入場費3628元　引淘寶中國為基石投資者（第二版）

7. 【美股焦點】Twitter委任技術總監出任新CEO　去年對冲基金Elliott曾「逼宮」

8. 【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗　股價上周五升兩成後盤前再升11%

9. 【MSFT】微軟CEO沽出近半微軟持股　套現約22億元

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 周焯華 太陽城集團（01383）

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