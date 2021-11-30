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日產未來5年擬投2萬億日圓 推進電動車布局

股市 01:50 2021/11/30

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日產計劃在未來5年內投資2萬億日圓，加快推進電動化產品布局和技術創新。（法新社圖片）

面對日益嚴峻的環境問題以及全球新能源車銷量迅猛增長，日系車企正集體向電動車發起猛攻。11月29日，日產汽車公司在橫濱發布「日產汽車2030願景」（Nissan Ambition 2030）。電動化是該戰略的核心，日產計劃在未來5年內投資2萬億日圓，加快推進電動化產品布局和技術創新。

為了滿足消費者的多元化需求，日產計劃到2030財年推出23款電驅化車型（包括15款純電動車型），日產和英菲尼迪品牌的電驅化車型佔比將超過50%。未來五年，日產將推出純電動車型和e-POWER車型共20款。至2026財年，日產提升核心市場電驅化車型的銷售佔比，其中歐洲市場超過75%，日本市場佔比超過55%，中國和美國市場分別是40%，到2050年實現整個企業的運營和產品生命周期的碳中和。

日產首席執行官內田誠表示，日產汽車將開啟電驅化的新時代，利用先進技術降低碳足跡，並開拓新的商機。

為展現電驅化的未來發展，日產發布了三款全新概念車型。此外，日產還宣布將在全球範圍內，研發動力電池技術及建設電池工廠，覆蓋能源和電池回收業務。當前，跨國車企巨頭加快轉型過程中，不僅是在電動車層面的較量，還延伸到電池、激光雷達、芯片算法等技術的競爭。日產將深入鋰離子電池研究，並引入無鈷電池技術。日產計劃在2024年於橫濱建設固態電池試點工廠，該產品能夠把充電時間減少到三分之一。在2030財年前，日產預計將其全球電池產能提高至130GWh。

此外，日產還宣布將在2028財年前令電池成本降低65%，降至75美元/kWh。同時，日產將推出搭載全固態電池的電動車型，並計劃在未來將其進一步降至65美元/kWh，以實現電動汽車製造成本與燃油車持平。

關於動力電池回收問題，日產計劃在2022年將電池翻新業務拓展至歐洲地區，並在2025年於美國設廠。在動力電池回收及能源管理業務上，日產希望在2020年代中期，實現電池系統完全商業化。截至2026年，日產將投資200億日圓用於基礎充電設施建設。

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責任編輯：李勝君

 

 

 

美股 晶片 新能源 日產 汽車 電動車 碳中和 日本

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