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【周焯華受查】太陽城復牌低開37%、凱升挫逾4成　公司：失去周焯華務支援將對財務及營運影響負面　

股市 09:27 2021/11/30

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【周焯華受查】太陽城：失去周焯華務支援將對財務及營運產生負面影響　周焯華有意辭任主席及董事

太陽城集團 （01383） 指，集團依賴周焯華及其關聯公司的財務支援，一旦集團（不論出於任何理由）失去周焯華的支持，集團的財務狀況、業務及營運將受到負面影響，而周焯華已表示有意辭任太陽城董事會主席及執行董事的職務。太陽城今日復牌，低開37%，最新報0.16元。另外，凱升 （00102） 復牌低開41%，最新報0.285元。

澳門保安司：​樂見未來與內地達成刑事司法互助【下一頁】

太陽城指，集團是由一支管理團隊營運，預期事件不會對集團日常營運造成重大負面影響，集團業務並無受到重大干擾，集團成員公司一直並將繼續根據各自營運所在地的適用法律法規經營業務。

摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成【下一頁】

太陽城指，周焯華的太陽城博彩中介是集團旅遊相關業務分部酒店住宿產品的主要供應商，截至6月底上半年，向太陽城博彩中介作出總採購達2527.2萬元，而集團銷售酒店住宿產品的收入為2587.7萬元人民幣，佔集團持續經營業務總收入17.4%。若太陽城博彩中介未能為集團提供酒店住宿產品，同時集團亦未能找到替代的供應商，集團的旅遊相關業務分部將受到負面影響。 

太陽城：水晶虎宮殿指控不實

就有關水晶虎宮殿涉及參與跨境賭博活動的指稱而言，太陽城澄清，有關指稱乃屬不實，沒有集團任何成員公司的董事、高級職員或員工曾在中國為水晶虎宮殿的博彩業務招攬客人。

太陽城董事會認為，除與太陽城博彩中介及失去周焯華財務支援的潛在風險外，事件並無直接對集團的財務狀況、業務或營運造成任何重大負面影響。

相關文章：【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈

相關文章：【周焯華受查】周焯華涉內地開設賭場犯罪、澳門警方帶回調查　太陽娛樂：屬周焯華個人事務、公司無影響（第四版）

港股 博彩 周焯華 太陽城 太陽城集團（01383）

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銀基遭債權人入稟清盤　要求償還逾千萬元債項及利息

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