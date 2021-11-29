【業績】遠東發展半年多賺2倍　中期息4仙　檢疫住宿促酒店業務收入升81%

▲ 【業績】遠東發展全年多賺206.3% 酒店業務重心移至檢疫住宿

遠東發展 （00035） 公布截至9月底止6個月，純利按年增加2.1倍至10.7億元，每股盈利44.7仙，維持派中期息每股4仙。期內，遠東發展酒店業務及管理收入按年增加81.2%至6.6億元，原因是集團將業務重心轉移至檢疫住宿，而香港整體酒店入住率達74.5%，平均房租升94.1%至794元，平均每間客房收益升1倍至592元。

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上半財年遠東發展收入按年增加0.3%至31.2億元，其中，物業發展收入19.3億元，按年減少16.9%；停車場業務及設施管理收入3.2億元，按年增加43.3%；博彩業務收入8596.9萬元，按年增加8%。

遠東發展表示，截至9月底，累計預售價值及未入賬已訂約銷售為141億元，為未來數年提供大量資金。而集團成功於2022年上半財年，將酒店資產重新定位，瞄準隔離酒店業務，為其酒店帶來強勁收益及毛利貢獻，尤其是香港，展望未來6個月香港與中國內地通關有望，將有利於集團在香港的酒店業務。集團將擴大酒店業務，現正開發13間新酒店，預期少數酒店最早將於2022年下半財年開幕。

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編輯︰曾樂詩