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【業績｜媒體股】毛記葵涌中期純利大減逾8成　遜於盈警預告、股價未有升跌

股市 11:07 2021/11/30

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毛記葵涌（01716）公佈截至9月底止中期業績，中期純利大減逾八成。

經營「100毛」、「毛記電視」的毛記葵涌 （01716） 早前刊發盈警，胥預告中期業績倒退。毛記葵涌周一公布，至9月底，中期純利按年大減82.3%至192.3萬元，繼續不派息，盈利跌幅較毛記葵涌在盈警預告的7成跌幅更高。

毛記葵涌今早股價未有變動，報0.55元，僅錄5500元成交。

林日曦辭任後，毛記葵涌首份業績預告盈利大倒退，可見【下一頁】

期內，公司收入按年增44%至4807.6萬元。按業務劃分，數碼媒體服務期內虧損約300萬元，去年同期錄約430萬元溢利，主要是由於毛利率下跌及去年同期獲政府「保就業」計劃補助所致。印刷媒體服務期內虧損約7.1萬元 ，較去年同期的約60萬元大幅收窄近九成。至於其他媒體服務，即活動策劃及藝人管理，中期則錄410萬元溢利，較去年同期減少21.2%。

集團預期，廣告及媒體行業前景來年仍充滿挑戰，集團旨在進一步提升品牌知名度，並加強未來策劃的活動多樣性及內容。

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港股 業績公布 媒體 毛記葵涌（01716）

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