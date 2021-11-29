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【美股焦點】Twitter委任技術總監出任新CEO　去年對冲基金Elliott曾「逼宮」

股市 23:49 2021/11/29

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【美股焦點】Twitter委任技術總監出任新CEO　去年對冲基金Elliott曾「逼宮」

Twitter（美：TWTR）公布，行政總裁Jack Dorsey將會離職，並委任技術總監（CTO）Parag Agrawal接任為新CEO。Twitter早段曾升11%，高見52.27美元，盤中曾短暫停牌，復牌後升3%。

Twitter指蘋果隱私政策影響小於預期，看【下一頁】

Jack Dorsey之前同時擔任Twitter及Square行政總裁，Jack Dorsey為Square的創辦人之一。Twitter投資者之一、對冲基金Elliott Management Corporation創辦人兼百萬富翁Paul Singer曾質疑Jack Dorsey能否同時擔任兩間上市公司的要職，呼籲他辭去其中一個職位。

去年，Elliott Management要求罷免Jack Dorsey，推動Twitter進行重大改革，及後基金及管理層達成協議，包括Twitter通過回購回饋股東，並同意任命Elliott Management及銀湖資本（Silver Lake）代表進入董事會。

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美股 Twitter（美：TWTR）

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