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【業績｜零售股】四洲集團中期純利大減近五成　派中期息3仙

股市 23:03 2021/11/29

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四洲集團中期純利1537.6萬元，按年大減48.8%。

四洲集團 （00374） 公佈截至9月底止中期業績，期內純利按年大減近半。四洲集團中期營業額23.54億元，較去年同期增長7.7%。中期純利1537.6萬元，按年倒退48.8%，每股盈利4仙。集團派中期息3仙，與去年同期相同。

按地區劃分，香港及內地營業額分別是9.21億元及4.74億元，前者佔集團總營業額39%，後者則佔20%。至於日本地區營業額則有9.58億元，佔集團總營業額41%。

集團表示，正積極擴大內地及日本市場份額。內地市場是未來發展重心之一，會通過市場策略將內地食品帶到海外。與此同時，集團期內進一步整合日本零食及糖果經銷商宮田公司，以增強產品出口至中港，並會透過該公司引入四洲品牌及中國特色食品至日本市場。

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