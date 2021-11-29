【數碼港】2021香港資訊及通訊科技獎　數碼港破紀錄囊括 31 個獎項

數碼港社群初創於「2021香港資訊及通訊科技獎」勇奪佳績，27間社群初創破紀錄獲得 31 個獎項，橫跨全部八個獎項組別，當中包括五個榮譽大獎。

資訊科技初創企業大獎：尖 思科技(Gense Technologies)

金融 科技大獎：濃說(Wizpresso)

智慧市民大獎：德柯斯科技(Descamps.Technology)

數碼娛樂大獎：萬御科技 (MatrixSense Technology)

學生創新獎：香港理工大學許真達和香港中文大學馬俊鴻憑藉 Dr. Body Scan



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濃說專注數據分析，其以人工智能(AI)功能為基礎的法律用審核軟體「濃說核實」，幫助銀行家節省審查及驗證首次公開招股（IPO）文件時間，鞏固香港作為亞洲區領先的股票承銷商的地位，勇奪「金融科技大獎」和「金融科技 (監管科技及風險管理) 獎」金獎。

樂齡科技德柯斯科技憑多合一智能傳感器Ambient 16奪得「智慧市民大獎」和「智慧市民 (智慧樂齡) 獎」金獎，其傳感器能夠偵測長者活力、健康和生活質素的細微變化，使家人、照顧者和社會更易洞悉長者的日常需要。此外，

萬御科技(Matrix Sense)憑藉擁有國家知識產權的Infanity3D懸空影像系統奪得「數碼娛樂大獎」和「數碼娛樂 (互動設計) 獎」金獎，該系統應用人類視覺暫留(POV)技術，通過超高密度的LED燈帶旋轉，讓消費者可以看到清晰生動的3D圖像，廣受多家高端品牌的青睞，應用場景包括在線下實體店、發佈會、線下活動及展會等。

Zero Dynamic Technology Limited勇奪「學生創新獎」大獎，來自香港理工大學許真達和香港中文大學馬俊鴻的紅外三維脊柱及體態分析儀Dr.Body Scan，打破傳統X光的限制，採用成熟的紅外成像技術，只需十秒掃描就能為醫護人員與患者提供脊柱的三維信息，用戶可以在APP上隨時查閱檢測報告，根據背部數據享用個性化定制和適配服務。



陳思源：繼續配合國家 「十四五」規劃 扶掖初創

數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「數碼港的初創社群於『2021香港資訊及通訊科技獎』獲驕人成績，破紀錄囊括 31 個獎項，更包攬八個類別中五個榮譽大獎，反映數碼港初創的解決方案兼具市場價值及社會影響力，為國家及香港創科發展提供重要資產。 社會越來越重視創業創新，數碼港作為香港的數碼科技及創科旗艦，未來會繼續配合國家 『十四五』規劃，致力扶掖初創發展，提供完善創業支援，以建構一個更成熟的創科生態圈， 支持香港建成國際創新科技中心。」



編輯：梁巧恩