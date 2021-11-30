中石化斥70億人幣 向同系公司收購共7個項目

中石化(00386)和母公司中石化集團旗下的多間附屬公司進行三宗交易，收購合共7個項目，斥資約70億元人民幣。截至2時半，中石化報3.43元，跌2.3%。

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首宗交易，中石化與中國石化集團資產經營管理有限公司簽署資產公司協議，該協議約定，中國石化擬以約44.3億元人民幣購買資產公司持有的生產經營性業務的股權類資產、非股權類資產及負債。第二宗交易，中石化透過附屬公司儀征化纖與資產公司簽署儀征化纖協議，該協議約定，儀征化纖擬以約11.4億元人民幣購買資產公司持有的生產經營性業務的股權類資產、非股權類資產及負債。至於第三宗交易，中石化與集團燕山簽署集團燕山協議，該協議約定，中石化擬以約14.7億元人民幣購買集團燕山持有的生產經營性業務的非股權類資產及負債。

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完成上述交易後，中石化將分別持有安慶曙光25％的股權、山東康潔37.5％的股權、齊民能源90％的股權、齊魯伊士曼49％的股權、齊魯安諾50％、儀化博納40％的股權、儀化東麗50％的股權。項目性質包括熱電、水務及樹脂。中石化表示，是次交易有利於進一步提升公司一體化運營水準，實現資源優化配置和業務協同效應，增強公司在業務所在地的綜合競爭力，同時整體上減少關連交易。

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