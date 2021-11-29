【中國經濟】摩通﹕內地明年增長料僅得4.7%　中央將微調而非放鬆政策

▲ 摩通預計，內地明年經濟增長只有4.7%，低於中央將會設下的增長目標。

摩通預計，內地明年經濟增長只有4.7%，低於中央將會設下的增長目標，料中央明年將微調政策，但不會大為放鬆，因轉型經濟以追求增長質素，仍是政策優先事項。

摩通認為，內地經濟放緩主要是政策因素所致，因今年政策收緊的範圍及力度均超出市場預期，而且今年下半年在降準等宏觀政策方面的調整漸進且溫和，未能帶動增長回穩。該行估計，中央明年的增長目標將定於5.5%至6%，但要在明年取得該增幅頗具挑戰性，須在政策上顯著放鬆，兼經濟出現顯著反彈。因此，中央有機會將全年增長目標下調至5%至6%之範圍，並微調目前政策方向，以確保增長逐漸回穩。

即使如此，摩通估計中央不會放鬆或逆轉現時的樓市調控、減碳及科技監管等政策，因為此舉會損害其政策可信性，甚至觸發政治領導上之妥協。不過該行相信，當局會進行政策微調，以房地產為例，預計內地會讓按揭貸款正常化，並對發展商提供融資以確保項目能夠完工，但仍會繼續實施三道紅線，以及將房產稅試點擴展至更多城市。

摩通直指，內地明年經濟前景大致要視乎宏觀政策的調整幅度，而有關政策路徑料將維持中性，大致與今年下半年情況相若。與此同時，在中央持續進行結構性調整下，行業分化情況料維持至明年，受政府支持的行業包括製造業升級、綠色投資及鄉郊發展，至於房地產、基建及受減碳影響之行業，則料繼續跑輸。

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