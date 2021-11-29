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【Omicron變種】葡超球會比蘭倫斯爆疫 共13人確診

環球社會熱點 21:13 2021/11/29

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非洲發現的新冠肺炎變種病毒Omicron傳入多國，葡超球會比蘭倫斯更成為Omicron變種的感染群組。比蘭倫斯一名球員由南非返回葡萄牙後確診Omicron變種，隊内隨即爆發疫情，累計有13人確診Omicron變種。

【Omicron變種】南韓暫緩放寬防疫 或改完成接種定義 【下一頁】

比蘭倫斯（Belenenses）南非裔後衛菲爾迪（Cafu Phete），上周由南非返回葡萄牙，新冠檢測結果呈陽性。

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比蘭倫斯證實出現10多宗確診個案，多名球員需要隔離。但比蘭倫斯主場對賓菲加的賽事不獲葡超賽會批准延期，只有9名正選球員出賽。

賽事踢到下半場有球員受傷但無法換人上場，比蘭倫斯於場上一度只得6名球員，最終因球員人數不足要腰斬賽事。

星馬如期通關 民眾憂Omicron變種或再封 【下一頁】

比蘭倫斯賽後宣布有13人為感染Omicron變種，發言人周一指除了沒有參賽的青年隊外，球員其餘多達44名成員都要在家隔離。

據悉，球員和職員當中分別各有兩至三人出現相關症狀，但病情並不嚴重。所有人正等候衛生部門批准再次檢測。

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責任編輯：鄭錦玲

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