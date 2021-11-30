【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》預售致美售票網崩潰　分析師：成票房復甦轉捩點

▲ 漫威電影《蜘蛛俠：不戰無歸》12月中於全球上映，戲票昨天（29日）於美國預售，由於搶購人數眾多，在短短幾分鐘之內，各大電影售票網直接崩潰。（法新社圖片）

漫威電影《蜘蛛俠：不戰無歸》12月中於全球上映，戲票昨天（29日）於美國預售，由於搶購人數眾多，在短短幾分鐘之內，各大電影售票網直接崩潰。有專家表示，這是自疫情以來從未發生的事情，也是跡象表示電影業正在復甦。

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電影數據網站BoxOffice的首席分析師Shawn Robbins表示，「過去兩年有不少人懷疑戲院的吸引力，但這次《蜘蛛俠：不戰無歸》可望成票房復甦時期的主要轉捩點。他表示，自2019年以來，業界從未在票房上看到過同樣的熱情。

電影院獎勵86000枚NFT

美國的各大連鎖電影院一直非常渴望《蜘蛛俠：不戰無歸》首映的到來，有些甚至為觀眾提供額外的優惠，鼓勵他們購買首映的電影票。AMC與索尼影業合作，向預訂首映票的會員提供86000枚NFT，以作鼓勵。

有票房分析師認為，《蜘蛛俠：不戰無歸》在12月首映期間，票房可能會超過1億美元（約7.8億港元），而今次預售的熱烈需求，更增加了業界對整體票房收入的信心。

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責任編輯：李智美