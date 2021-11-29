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【初創企業】初創樂齡科技方案　AI配合安老服務

科技 21:00 2021/11/29

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「Ambient 16 智慧樂齡應用」，目標為填補現在安老服務器材的不足。（文睿攝）

雖然疫情為不少初創的發展帶來不便，但仍有初創繼續針對疫情新常態的轉變，研發出不同創新科技產品。由政府資訊科技總監辦公室策動的2021香港資訊及通訊科技獎，今（29日）公佈智慧出行大獎、智慧生活大獎和數碼娛樂大獎等。當中的「智慧市民大獎」由創業三年，研發智慧樂齡感應器的德柯斯科技有限公司獲得。

【人工智能】NVIDIA AI技術再進化　支援文字描述轉換圖像

該企的創辦人兼行政總裁陳逸超表示，創業過程共投資過千萬，並於去年推出AI（人工智能）感應器「Ambient 16 智慧樂齡應用」，目標為填補現在安老服務器材的不足。他解釋，該設備主要透過感測用家的16種物理活動和聲音，如長者睡眠、如廁、淋浴和煮食等，以AI收集所得的數據，觀察長者的生活習慣和日常生活活動，幫助長者的家人和照顧者更了解長者的日常生活。

他又強調其AI感應器沒有內置鏡頭、錄音或竊聽功能，杜絕了大眾對於安老設備，有關私隱問題的隱憂。

院舍應用逾一年 擬推新AI功能

該AI感應器現時大多應用於獨居長者家、安老院舍、智能酒店和廁所。據該公司的財務總監吳迪駿表示，早於一年半前，已將技術投放至20位獨居長者家居和20間安老院舍中使用，並持續改善AI系統。

陳逸超表示，其發展包括三步驟，分別為硬件、AI技術和應用程式。他表示未來將會持續改善和訓練AI，如來年內，為Ambient 16加入暫時仍未能辨識的咳嗽聲和沖 廁聲。因此，陳逸超期望於未來一年內，AI技術能發展更成熟，使該感應器能辨識到更多的聲音。

【AI商機】報告：AI軟件市場收入按年飆升 　預計明年達4,870億元

【侵犯私隱】澳洲控Clearview AI違反當局私隱條例　下令刪除面部識別數據

記者：文睿

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