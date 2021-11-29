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【新加坡】新加坡商業辦公室租金上漲　或自2009年以來首次超越香港

商業 20:23 2021/11/29

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受疫情影響，新加坡的商用辦公室租金上漲，可能自2009年以來，首次超越香港，香港的亞洲金融中心地位或有影響。（法新社圖片）

受疫情影響，新加坡的商用辦公室租金上漲，可能自2009年以來，首次超越香港，香港的亞洲金融中心地位或有影響。

【疫市營商】香港失勢？調查：大灣區企業發展東盟市場　1成擬於新加坡設辦事處　

根據彭博資訊（Bloomberg Intelligence）的報告，由於供應有限，新加坡的商用辦公室，將在2022年上漲5%到10%。香港方面，各區的供應反而大幅增加，至2022年年底，甲級商業大樓的空置率或會超過12%。

該報告還指出，新加坡、香港租賃市場的前景各異，反映出防疫政策帶來的影響。新加坡政府傾向與「病毒共存」，在家工作仍然是一大趨勢，同時已開始放寬邊境管制。而香港仍實施嚴格的檢疫措施，會影響跨國企業的考量。

香港租金高昂　難引新承租人

房地產顧問服務公司萊坊（Knight Frank），其駐新加坡亞太區研究部主管Christine Li表示，近年有不少租戶從金融服務轉為科技產業，新加坡的商用辦公室租賃市場，受益於疫下對電子產品需求強勁。他亦指出，由於租金高昂，香港在吸引新的承租人方面，競爭力相對較弱。

他認為，若香港堅持採取清零政策，跨國企業或面對招聘困難，尤其會流失跨境人才，恐怕將削弱香港商用辦公室租賃市場的復甦能力。

【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限

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責任編輯：李智美

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