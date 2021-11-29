▲ 【汽車股】廣汽集團斥74億人幣向廣汽埃安增資 冀擴充資本實力

廣汽集團 （02238） 宣布，擬通過對純電新能源汽車研發能力及業務、資產的重組整合，推進廣汽埃安的混合所有制改革，集團會向廣汽埃安增資74.07億元（人民幣，下同），而廣汽埃安會也引入戰略投資者，冀擴充資本實力，優化治理結構，提升核心競爭力和獨立運營能力。

今次內部重組中，廣汽埃安將承接廣汽研究院的純電新能源領域的研發人員，並通過現金增資、資產注入、現金購買及資本公積轉增註冊資本等方式實施內部資產重組。

廣汽集團提到，廣汽乘用車將以35.57億元的生產設備等實物資產向廣汽埃安增資；廣汽埃安將以支付49.75億元現金並承擔負債的方式購買廣汽研究院、廣汽乘用車等主體的純電新能源領域相關無形資產、固定資產等。廣汽埃安將以部分資本公積轉增註冊資本。

經上述內部資產重組後，廣汽埃安的註冊資本將增加至60億元

此外，廣汽集團今日審議通過了《關於廣汽乘用車 A8E 車型項目的議案》，同意子公司廣汽乘用車有限公司 A8E 車型項目的實施，項目總投資 2.98億元，資金來源由公司統籌考慮。

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