▲ 【數據互換】諾華誠信夥南沙政府推跨境數據互認平台，跨境客開戶日數縮至3日；圖為諾華誠信行政總裁何佳意表示。（陳靜儀攝）

南沙政府出資建設、並由廣州南沙諾華數據（諾華南沙）負責營運的「大灣區跨境數據互信互認平台」正式啟動，首階段將提供金融類跨境身份驗證服務，協助中、港銀行進行跨境客戶KYC（認識你的客戶）程序。

諾華南沙是個人信貸資料服務機構諾華誠信的合資公司。諾華誠信行政總裁何佳意受訪時表示，平台首階段已經可以提供個人及企業的數據互通功能，縮減銀行KYC所需時間及提升整體風險管理能力。

何佳意：跨境客開戶由需時2周縮至3個工作日

針對個人層面，取得客戶授權後，金融機構可以通過平台對兩地居民所提交的個人資料進行核證，包括：內地居民身份證資料、手機號碼、地址等。

何佳意解釋，據其了解，以往內地人在來港開戶，港銀只能夠以搜尋引擎核對客戶資料，但難確保資料準確及合法性，而KYC程序一般需時5至8日，導致內地人往往需時2周才完成開戶。但隨著平台推出，他估計若流程順暢，「約半日可完成核查、估計最快3個工作日內可完成開戶」。目前已有超過10香港銀行已表態會採用平台服務。

對於數據安全，何佳意強調平台絕對合法合規，而且只做核證工作，「用完就刪」不會保留數據。他又透露，正向內地部門建議第二階段推進至個人非敏感數據交換及兩地原始數據信息的互通，若展進順利，期望明年第1季可以推行。

平台啟動儀式今日（29日）在南沙舉行，由廣州市南沙區工信局與諾華南沙簽約，中國銀行及交通銀行在儀式上簽訂戰略協議，將會使用平台進行跨境業務。

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