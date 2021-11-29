▲ 【業績｜旅遊股】專業旅運中期蝕720萬元 期內推無薪假等 員工薪金大減6成

早前發盈警的專業旅運 （01235） 公布截至9月底止中期業績，期內收益為386.4元，按年增50%；淨虧損約716.3萬元，按年收窄63%；每股蝕1.4仙，不派中期息。

專業旅運表示，受嚴格的旅遊限制及隔離措施影響，公司業務銷售及收益急劇下降，營商環境持續嚴峻，為保存營運資金渡過難關，已實施多項節約成本措施，包括進一步精簡分店網絡、與業主協商減租並提前關閉部分門店、實施多項措施削減員工成本及人數，如無薪休假安排及降薪。

值得留意是，期內專業旅運員工薪金及其他福利開支約693.9萬元，按年大減64%；截至9月底，員工數目85人，與今年3月底相同。

期內公司積極拓展其他業務。專業旅運表示，透過網上交易平台經營線上業務，成功於香港取得包括國際知名酒店品牌在內的多家酒店的獨家宅度假套餐，線上業務錄得持續增長。由於業務表現欠佳，十月關閉灣仔的冷凍食品及雜貨鋪「teSTORE」門店，並在中環開設 「Café Another」開展新的餐飲業務。

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