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【互聯網監管】微信再開放外部鏈接　群聊可直訪電商外部鏈接

股市 20:02 2021/11/29

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騰訊 （00700） 旗下微信進一步開放外部鏈接，發布關於《微信外部鏈接內容管理規範》的更新說明。微信稱為進一步落實「以安全為底線，分階段、分步驟」實施的互聯互通方案，即日起開始對外部鏈接管理措施進行更新。

今次更新涉及三處變更。第一，經更新後，用家在點對點聊天場景中，將可直接訪問外部鏈接；第二，微信將在群聊場景下，試行開放電商類外部鏈接直接訪問功能；第三，微信後續計劃開發自主選擇模式，為用戶提供外鏈管理功能。

微信表示，將繼續在監管部門的指引下，與各大互聯網平台共同推進互聯互通方案，積極配合其它互聯網平台共同落實互聯互通，探討在其它平台上順暢使用微信服務的技術可能性，為用戶提供更好的體驗。

工信部9月召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」 【下一頁】

工信部於7月宣布，啟動互聯網行業專項整治行動，重點整治惡意屏蔽網址鏈接和干擾其他企業產品或服務運行等問題，包括無正當理由限制其他網址鏈接的正常訪問、實施歧視性屏蔽措施等場景。工信部9月召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，提出有關即時通信軟件的合規標準，要求限期內各平台必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施，與會的互聯網企業包括騰訊。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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