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【Fans福利】COOL清涼水X Tyson Yoshi　爆肌廣告巴士下月中穿梭港九新界（多圖）

商業 19:58 2021/11/29

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為配合宣傳，80架印有Tyson Yoshi 半裸廣告照的雙層巴士，將於12月中起穿梭港九新界。（COOL清涼水提供圖片）

COOL清涼水邀請到本地獨立音樂人Tyson Yoshi （程浚彥）成為最新代言人，更推出兩款特別版包裝。為配合宣傳，80架印有Tyson Yoshi 半裸廣告照的雙層巴士，將於12月中起穿梭港九新界。

    點擊圖片放大
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【疫市營商】香港失勢？調查：大灣區企業發展東盟市場　1成擬於新加坡設辦事處　

COOL清涼水由即日起，推出兩款COOL X Tyson Yoshi「LIVE A BOLD LIFE」特別版包裝 (750毫升及1.5公升)。包裝紙上印有Tyson Yoshi兩款的廣告造型硬照，更加插了捲起風波浪水花的型格圖案，加以「LIVE A BOLD LIFE」口號的紋身美術字體及Tyson Yoshi的簽名，充滿著Tyson Yoshi的時尚氣場。

買COOL清涼水　換Tyson Yoshi 限量珍藏卡

同時，COOL清涼水更與不同銷售零售平台合作。凡於7-Eleven或OK便利店買COOL清涼水產品滿20元，即可免費換領COOL x Tyson Yoshi限量版海報一張。

於網上購物平台百佳網店購買COOL清涼水產品滿200元，即可免費換領限量珍藏版海報一套(共兩款)或Tyson Yoshi限量珍藏卡(每張均有專屬號碼)。其中5張TY限量珍藏卡更是Tyson Yoshi鏡頭以外的私密相，當中包括有他酣睡一刻的相片，名額有限，送完即止。

換領詳情表

日期 12月17日至30日

12月31日

至1月13日

12月22日

至1月4日

12月23日

至1月5日
零售點 百佳網店 百佳網店 7-Eleven OK便利店
詳情

凡買COOL產品滿HK$200即可免費換領

TY限量珍藏卡*

(每張均有專屬號碼)

 凡買滿COOL產品HK$200即可免費換領限量珍藏版海報一套(共兩款)* 凡買滿COOL產品HK$20即可免費換領COOL x Tyson Yoshi限量版海報乙張* 凡買滿COOL產品HK$20即可免費換領COOL x Tyson Yoshi限量版海報乙張*

*數量有限，換完即止。

巴士印上Tyson Yoshi 半裸廣告照

為配合宣傳，80架印有Tyson Yoshi 半裸廣告照的雙層巴士，將於12月中起穿梭港島、九龍及新界。屆時，一眾Tyger可以經常在街頭見到他的健碩身型。

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【Omicron變種】年尾旺季殺出變種病毒　 亞馬遜：太早估計Omicron對銷情的影響

責任編輯：葉泳珊

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