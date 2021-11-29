【千手公關@iM網欄】本地薑夠chill 平凡大姐任生招牌富生活感

MIRROR熱爆，電視台繼續舉辦新秀選拔賽，冀複製MIRROR的成功故事。乘着男團熱潮，有平民連鎖食店想到組織女團作宣傳，成員卻非如韓國女團般如花似玉的妙齡女郎，而是由六位外表平凡的「譚仔姐姐」湊合而成。消息一出，筆者第一反應是「咁都得?!」。當你以為「譚仔女聲合唱團」是「玩玩下」之作，該公司卻請來著名指揮家劉卓熙擔任監製，整件事變得專業起來，令人對譚仔姐姐的歌聲抱有期待。

譚仔的市場推廣常有意外驚喜，早前它便聯同香港知專設計學院舉辦譚仔姐姐2046未來制服虛擬時裝騷，邀得名模馬詩慧助陣，帶領一眾模特兒與譚仔姐姐行catwalk，全黑舞台甚具型格，加上譚仔姐姐攪笑表演，頗富娛樂性。

譚仔姐姐形象突出，由最初被取笑操半鹹不淡的廣東話，到後來「譚仔話」廣泛流傳，將缺點轉化成該店的一大特色。香港有部分人士對新移民，尤其是說話帶鄉音的內地同胞不太友善，但市場卻普遍接受譚仔姐姐，可算異數。

成功非僥倖，譚仔在市場推廣上大膽創新兼緊貼潮流，放膽以譚仔姐姐做廣告代言人，或許有人認為庸俗，但卻勝在夠地道，有喜劇感。再加上善用社交媒體，不用花巨資在電視、報章、雜誌投放廣告，也能成功製造話題，收宣傳之效。

要建立鮮明形象，是一個漫長及全方位的形象工程。譚仔姐姐是一群來自基層的平凡女子，她們並不完美，但某程度上代表公司的品牌，要維持顧客對他們的觀感，單靠表面功夫並不足夠，關鍵是如何維持價廉物美，才能一點一滴累積好感，建立一個正面及人性化的形象。

MIRROR受不同品牌垂青，上至國際奢侈時尚品牌，下至快餐連鎖店也找他們協助宣傳，出場騷靚樣，又或勁歌熱舞，確能帶來官能刺激，但內容呢? 感覺上他們只是各大品牌在開關前用以吸引本地顧客的權宜之策。相比之下，有誠意、有新鮮感、有故事的推廣活動更得我心。

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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