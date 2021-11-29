The YOHO Hub登場前夕　元朗區二手樓熱賣　YOHO Midtown 986萬成交創兩房造價新高

元朗區將有新盤登場，由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋項目The YOHO Hub料12月開價推售，刺激區內二手交投，近日同區YOHO Midtown錄得兩房戶破頂成交。

中原地產王勤學表示，YOHO Midtown 9座高層E室，實用面積538平方呎，兩房間隔，叫價998萬元，減價12萬元，以986萬元兩房單位新高價沽出，折合實用呎價18,327元。他續指，買家為上車客，鍾情單位內櫳企理實用，加上景致開揚，遠眺后海灣，議價後立即承接。

據了解，原業主於2017年12月以790萬元購入單位，現沽出單位，賬面獲利196萬元，單位4年升值25%。區內代理指，本月元朗區市況持續回暖，月底成交氣氛進一步升溫。剛過去的周末，該區連錄29宗二手成交，本月累計錄約166宗二手成交，相比上月全月增逾2成。筍盤減少下，造價屢被推高。

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