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【加密貨幣】英國收緊加密貨幣交易管控 將對貨幣交易所徵收數位服務稅

理財智慧 19:28 2021/11/29

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據英國《每日電訊報》報導，英國稅務海關總署(HMRC)在近日更新了法規，在11月28日，該監管機構將加密貨幣交易所歸類到英國財政部的科技稅旗下。法規實施以後，政府將會對所有在英國營運的加密貨幣交易所徵收一項數位服務稅。英國政府表示不承認數位資產是金融工具，因此所有交易所都不能獲得金融豁免權，並需要繳納2%的數位服務稅。

【電訊行業】歐洲13間電訊商發表聯合聲明 批評企業佔據網絡資源 矛頭直指Facebook、Netflix【下一頁

英國數位資產產業的貿易協會反對此一新法規，並表示該項稅收的負擔將會被轉嫁到投資者和交易員身上。執行董事Ian Taylor對此表示，這是繼英國金融行為監管局(FCA)引入艱鉅的交易所許可制度之後，對加密貨幣行業的又一次打擊。從今年1月以來，所有位於英國的加密資產公司都被要求遵守反洗錢(AML)法規，並在FCA註冊。

據報導，英國稅務當局在2019年8月曾經要求部分加密資產交易所，提供客戶的詳細資訊以及交易記錄及持有情況，外間估計英國政府一再加強規管力度的原因是希望杜絕日益猖狂的加密避稅的行為。

【樓市熱話】港女買樓代價大 用盡60萬儲蓄仍不夠 需向家人借錢及作擔保人感猶豫下一頁

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責任編輯：鄭日棱

虛擬貨幣種類 貿易 金融 經濟 英國

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