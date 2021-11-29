【元宇宙】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠

隨著營運社交平台的Meta (美：FB) 進軍元宇宙產業，元宇宙短時內成為市場關注的另一熱門科技話題，也成為全球多間大型積極進入的新一增長賽道。大摩發表報告指出，元宇宙的潛在市場價值高達8萬億美元，即62萬億元。該行相信，元宇宙大有可能成為下一代的社交媒體及遊戲平台。大摩同時看好5隻美股，可受惠本輪元宇宙競賽。

大摩看好元宇宙概念股一覽：

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大摩較早前曾發表報告，雖然大力投資擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)的Meta和Alphabet，都是較早踏入元宇宙的科企。惟報告認為，要待智能手機供應商蘋果(美：AAPL)正式進入元宇宙領域時，AR及VR才會開始普及使用，從而促進元宇宙的成功。蘋果以後來者加入元宇宙市場，有較大可能性顛覆市場，增加成功機會。

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